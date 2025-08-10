La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Entorno y accesos al castillo de la ciudad de Lorca, en una imagen de los últimos días. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

Una asociación propone impulsar la gestión del Castillo de Lorca con un patronato

Bosque 02 busca el apoyo municipal para establecer un órgano estable y cualificado que saque mayor partido al popular monumento

Gloria Piñero

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:33

La asociación lorquina Bosque O2, dedicada a la mejora del paisaje ambiental y urbano mediante la colaboración con entidades públicas, ha presentado una ambiciosa propuesta ... para transformar el modelo de gestión del Castillo de Lorca, uno de los principales emblemas históricos y turísticos de la Región de Murcia. La idea, dirigida al Ayuntamiento de Lorca, consiste en la creación de un patronato especializado que coordine de manera técnica y participativa todas las actuaciones que se lleven a cabo tanto en la fortaleza como en su entorno natural inmediato, en la ladera de la Sierra del Caño. La iniciativa se inspira en modelos ya consolidados, como el del Patronato de la Alhambra de Granada, y busca dotar al monumento de un órgano estable, cualificado y con visión de futuro.

