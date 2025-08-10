Una asociación propone impulsar la gestión del Castillo de Lorca con un patronato

La asociación lorquina Bosque O2, dedicada a la mejora del paisaje ambiental y urbano mediante la colaboración con entidades públicas, ha presentado una ambiciosa propuesta ... para transformar el modelo de gestión del Castillo de Lorca, uno de los principales emblemas históricos y turísticos de la Región de Murcia. La idea, dirigida al Ayuntamiento de Lorca, consiste en la creación de un patronato especializado que coordine de manera técnica y participativa todas las actuaciones que se lleven a cabo tanto en la fortaleza como en su entorno natural inmediato, en la ladera de la Sierra del Caño. La iniciativa se inspira en modelos ya consolidados, como el del Patronato de la Alhambra de Granada, y busca dotar al monumento de un órgano estable, cualificado y con visión de futuro.

Según Pedro Quiñonero, portavoz de Bosque O2, «el Castillo de Lorca ha vivido en las últimas décadas una etapa de importantes inversiones públicas que han mejorado notablemente su estado. Accesos, excavaciones arqueológicas, restauraciones y actuaciones paisajísticas han dado forma al que probablemente sea el mejor estado de conservación del monumento en siglos».

No obstante, desde la asociación insisten en que no es momento de conformarse: «El Castillo tiene un potencial todavía no aprovechado del todo. No solo desde el punto de vista arqueológico, sino también cultural, turístico y medioambiental. Por eso creemos que ha llegado el momento de dar un salto cualitativo en su gestión, mediante una figura que canalice todas las intervenciones con criterios técnicos de alta cualificación».

Sin coste extra

La propuesta plantea un Patronato presidido por el alcalde de Lorca e integrado por vocales expertos en historia, arqueología, restauración, jardinería o turismo, con voz y voto en las decisiones clave que afecten al futuro del conjunto monumental. Además, se contempla la inclusión de representantes de los operadores que actualmente desarrollan actividades en sus dependencias, así como de asociaciones vecinales o colectivos ciudadanos del entorno.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que no implicaría un gasto añadido para las arcas municipales. El consejo estaría formado mayoritariamente por profesionales con experiencia, especialmente funcionarios o académicos, que ejercerían su labor de forma voluntaria, convocando reuniones periódicas para planificar, valorar y supervisar las actuaciones propuestas.

«Formar parte de este patronato sería un reconocimiento en sí mismo para cualquier persona comprometida con el patrimonio de Lorca», señala Quiñonero, quien añade que este órgano permitiría una planificación más coherente y coordinada, evitando duplicidades, errores o decisiones unilaterales.

Bosque O2 ha hecho llegar su propuesta tanto a alcaldía como a los distintos grupos municipales, y confía en obtener respuesta pronto.

Entre las competencias del patronato que proponen crear estaría la elaboración de un plan integral para el Castillo y su entorno, que incluya actuaciones como la restauración de estructuras históricas, la continuación de excavaciones arqueológicas, la mejora paisajística del entorno y la programación de eventos culturales que refuercen su papel como referente turístico. Además, se proponen nuevas fórmulas de financiación, tanto públicas como privadas.

Bosque O2 plantea, por ejemplo, habilitar un sistema de reconocimiento público a los patrocinadores, con un muro conmemorativo dentro del Castillo donde se graben los nombres de personas o entidades que hayan contribuido a proyectos concretos.

También se destaca el potencial del monumento como foco de atracción para grandes empresas, gracias a su ubicación estratégica. «La fortaleza se alza sobre los túneles de la autovía del Mediterráneo, por donde pasan millones de personas al año. Este punto podría convertirse en un atractivo escaparate para patrocinios culturales, como la iluminación navideña de la Torre Alfonsina, generando así ingresos para nuevas intervenciones», proponen.

Crecer como ciudad

Más allá del propio Castillo, la propuesta también contempla actuaciones sobre la falda de la montaña sobre la que se asienta, un espacio con gran valor paisajístico y ecológico. La revegetación de este entorno, la recuperación de senderos históricos y la mejora del acceso serían parte de una estrategia más amplia para hacer del conjunto monumental un espacio vivo, visitable y sostenible.

«El Castillo puede y debe ser el motor de un modelo de ciudad que apueste por su patrimonio como fuente de desarrollo. El turismo cultural de calidad genera empleo, identidad y oportunidades», afirma Quiñonero.

Desde Bosque O2 insisten en que la creación del Patronato no solo mejoraría la gestión del monumento, sino que también permitiría canalizar proyectos a largo plazo y convertir al Castillo de Lorca en un referente nacional comparable a otros conjuntos históricos de primer nivel.

El Castillo de Lorca es una antigua fortaleza medieval erigida entre XI al XIII. A lo largo del tiempo fue utilizada para la defensa de la frontera entre los reinos de Murcia y de Granada. Estuvo en uso hasta avanzado el siglo XVI y durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) se volvió a utilizar como refugio.