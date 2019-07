La Asamblea abre a las comunidades de propietarios la justificación de las ayudas Todos los grupos parlamentarios apoyan la moratoria de seis meses para acogerse a la norma, que también se extiende a otros supuestos INMA RUIZ / EP LORCA. Jueves, 25 julio 2019, 08:21

Los afectados por los terremotos de Lorca que recibieron ayudas para rehabilitar sus viviendas tendrán hasta enero de 2020 para justificar dichas subvenciones. La Asamblea Regional aprobó ayer por unanimidad una proposición de ley que amplía seis meses más el plazo para presentar esas justificaciones, que habría expirado hoy.

La propuesta, defendida por los cinco grupos parlamentarios, beneficiará a unas 700 familias que aún no han presentado la memoria justificativa de los gastos a la Consejería de Fomento. Con esta prórroga se evitará que las familias que aún no han presentado la justificación deban devolver las ayudas recibidas.

La ampliación del plazo será aprovechada por la Oficina del Terremoto de Lorca para incluir otros supuestos que hasta ahora no se habían contemplado en la ley, como los que afectan a las comunidades de propietarios, que no se podían acoger a la norma al no tratarse de personas físicas, así como los perceptores de la subvención pública y del Consorcio de Compensación de Seguros que invirtieron el dinero íntegramente en la reparación de sus viviendas sin que la cantidad total superara el valor de la obra.

Satisfechos con la prórroga

El Ayuntamiento, los partidos en la oposición y la plataforma de afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos mostraron su satisfacción por la aprobación de la ley en la Asamblea Regional. El alcalde, Diego José Mateos, resaltó que la norma se aprobara por unanimidad y que, además de ampliar los plazos, se hayan tenido en cuenta otros supuestos demandados por los afectados.

El portavoz popular, Fulgencio Gil, destacó que la iniciativa parte directamente y de forma personal del presidente regional, Fernando López. Añadió que «el proceso ha sido largo y complejo, pero hemos antepuesto los intereses de Lorca a cualquier fin partidista».

La edil de IU y portavoz de la plataforma de afectados, Gloria Martín, dijo que al menos 25 comunidades de propietarios podrán acogerse a la norma tras la modificación.