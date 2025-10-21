La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los porteros automáticos que han sido arrancados de la pared en un bloque de viviendas. PSOE

Arrancan los telefonillos de una decena de edificios de Lorca

El PSOE reclama la revisión de las cámaras de videovigilancia para detener a los autores de este acto vandálico

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 21 de octubre 2025, 16:56

Comenta

El PSOE reclamó al equipo de Gobierno la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en Lorca para detener a los autores del robo de una decena de telefonillos de bloques de pisos en los barrios de San José y San Cristóbal.

El edil José Luis Ruiz mostró las imágenes de los portales de varios edificios en los que las placas de los porteros automáticos han sido arrancadas de la pared.

Pidió al alcalde, Fulgencio Gil, que «recurra al trabajo cooperativo» de la Policía Local y Policía Nacional para hallar a los autores de estos actos vandálicos ocurridos el lunes por la tarde.

El concejal de Seguridad, Juan Miguel Bayonas, aseguró que la colaboración entre ambos cuerpos es «continua y garantiza la atención inmediata en actos vandálicos y en otros delitos de mayor envergadura». Añadió que las reuniones son continuas entre todos los cuerpos de seguridad para mejorar esa coordinación.

Recordó a Ruiz que en el momento en el que se formula una denuncia de manera automática se solicitan y se facilitan las imágenes de las cámaras para contribuir a la investigación y esclarecimiento de los hechos.

El doble de cámaras

Bayonas aseguró que en este mandato se ha duplicado el número de cámaras, se han instalado también en las pedanías y el objetivo es seguir ampliando la red para mejorar la seguridad en todos los barrios y zonas rurales. Dijo «compartir la preocupación» de los vecinos de San José y San Cristóbal y confirmó que «la vigilancia en estos barrios está siendo reforzada».

El edil de Seguridad pidió al PSOE «responsabilidad política» porque «no se puede trasladar una imagen de inseguridad generalizada por hechos puntuales». Consideró que «el verdadero problema de fondo es la falta de efectivos policiales asignados a Lorca por parte del Gobierno central» e instó a los socialistas a que «en lugar de generar alarma, se sume a nuestras reivindicaciones» para que el Ministerio del Interior dote a la ciudad de más agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  2. 2

    El primer tranvibús encargado para prestar servicio en Murcia ya se encuentra en las cocheras municipales
  3. 3 La avenida Juan de Borbón de Murcia sumará una nueva promoción de viviendas: estas son las características del proyecto
  4. 4

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  5. 5 Los vecinos de Vistabella, en Murcia, se echan a la calle para protestar: exigen un barrio «más verde, limpio y seguro»
  6. 6 El Mar Menor estrena el primer arrecife de ostras con el fin de retener cada año cien toneladas de nitrógeno
  7. 7 El Mar Menor entra en situación de anoxia en la zona sur y el Instituto Español de Oceanografía teme otra «mortalidad» de peces
  8. 8

    El impacto de la dana en el Mar Menor deriva en una guerra científica de cifras y el choque político
  9. 9

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  10. 10

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Arrancan los telefonillos de una decena de edificios de Lorca

Arrancan los telefonillos de una decena de edificios de Lorca