El arqueólogo Andrés Martínez y el historiador Manuel Muñoz, cronistas oficiales de Lorca Los grupos municipales han aprobado por unanimidad su nombramiento en un Pleno extraordinario

Inma Ruiz Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:55 Comenta Compartir

El arqueólogo Andrés Martínez Rodríguez y el historiador Manuel Muñoz Clares, han sido nombrados cronistas oficiales de Lorca. Lo aprobaron este miércoles por unanimidad todos los grupos municipales en un Pleno extraordinario y el acto institucional para oficializar la designación tendrá lugar el 12 de diciembre, a las 20 horas en la antigua colegiata de San Patricio. El alcalde, Fulgencio Gil, recordó que la ciudad «permanecía en sede vacante» desde el fallecimiento del último cronista, el archivero municipal Juan Guirao García, en agosto de 2020.

«Nombrarlos cronistas oficiales no sólo es un reconocimiento justo a la labor de ambos, sino también una garantía de que la historia de Lorca seguirá siendo contada con la sensibilidad, el rigor y el amor que exige», dijo el regidor, que destacó de ambos «sus acreditadas y extensas labores de estudio, investigación, divulgación del patrimonio y aspectos históricos, y su compromiso continuado con la preservación y proyección de la memoria colectiva de la ciudad».

Dijo que al cronista oficial se le encomienda la misión de preservar y difundir los valores culturales del municipio, fomentar la investigación histórica y patrimonial, y ofrecer asesoramiento a las autoridades y organismos de la Administración en todas aquellas cuestiones relacionadas con la memoria colectiva y el legado local.

Según el reglamento que regula la figura del cronista oficial de la ciudad, aprobado en abril, entre sus obligaciones estará la elaboración de una memoria anual, de la que se dará cuenta al pleno, que recoja lo más significativo ocurrido en el municipio y que será depositada en el archivo histórico municipal.

Podrá asesorar sobre la posible adquisición de documentos, fotografías u obras de arte que por su singularidad sean de especial interés para incrementar o enriquecer el conocimiento de la historia del municipio. Y también podrá elevar informes a la alcaldía sobre cualquier aspecto del municipio que considere que está amenazado o en peligro de desparecer y que supondría una pérdida irreparable para el acervo cultural del municipio.

Manuel Muñoz Clares (Murcia, 1959), es licenciado en Geografía e Historia, con especialidad en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. Desde 1987 desarrolla su labor profesional en el archivo municipal de Lorca como funcionario del Ayuntamiento, donde ha combinado su trabajo con una intensa actividad investigadora centrada en la historia del arte regional, especialmente en la pintura de los siglos XVI al XVIII. Desde 1998 es Académico Correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio.

Andrés Martínez Rodríguez (Lorca, 1959), es arqueólogo e historiador con una trayectoria profesional estrechamente ligada al estudio, la conservación y la divulgación del patrimonio cultural de la ciudad. Desde 1985 es arqueólogo municipal y director del Museo Arqueológico desde su inauguración en 1992. En 2021 fue nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio.

En la historia de Lorca han sido cronistas oficiales José María Campoy García y los archiveros Joaquín Espín Rael y Juan Guirao García.

Temas

Lorca