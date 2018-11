Una de las alternativas de Fomento prevé apantallar el AVE por la ciudad El Cercanías, tras salvar el cauce del río Guadalentín por el puente de Hierro, se dirige a la estación de San Diego, donde se pretende iniciar el soterramiento. / Paco Alonso / AGM La otra propuesta de trazado para su integración urbana es el soterramiento desde San Diego hasta la rambla de Las Señoritas PILAR WALS LORCA. Sábado, 3 noviembre 2018, 02:26

«Incertidumbre» es lo que rodea en estos momentos a todo lo que tiene que ver con el trazado del ferrocarril de altas prestaciones para su integración urbana, según el Consistorio, que habla de «quebrantamiento de lealtad institucional», al haberse enterado del proyecto del Ministerio de Fomento no por conductos oficiales. «Lo venimos reclamando una y otra vez pero, a día de hoy, no hemos recibido documentación alguna. Reclamamos que el Ministerio no quebrante la lealtad institucional que se tiene que mantener, especialmente con proyectos de esta envergadura», afirmó ayer el concejal de Fomento e Infraestructuras, Ángel Meca Ruzafa.

En los mil folios del proyecto, que están siendo estudiados minuciosamente por los técnicos del Consistorio, se contemplan dos alternativas. A la primera, la que lo sitúa en superficie a lo largo de toda la trama urbana, no se le quiere dar carta de naturaleza, asumiendo el Consistorio que únicamente se ha podido incluir al tratarse de un proyecto y precisar de varias posibilidades. «Se supone que el estudio tiene que recoger distintas posibilidades y queremos creer que por ello se ha contemplado, pero que en ningún momento pueda convertirse en una realidad», argumentó Meca.

Recupera la opción de dos vías en superficie con muros laterales y apantallamiento, «algo que confiamos en que sea solamente un requerimiento técnico incluido para salvar el trámite ordinario, y que sea desdeñado de forma definitiva», reitera el edil de Fomento e Infraestructuras. Lógicamente, admitió, «de no ser así, el Ayuntamiento se opondrá frontalmente, ya que, después de todo lo que hemos logrado con el trabajo conjunto de la sociedad lorquina, no nos merecemos menos».

El proyecto de soterramiento constituye «el mayor paso adelante que este municipio va a disfrutar en materia de comunicaciones ferroviarias», señaló el edil de Fomento, para indicar que «Lorca constituía un nodo de referencia en este sentido para toda la zona del Levante, que se vio truncado por el peor error en la historia de nuestro país al respecto, con el desastroso cierre y clausura de las líneas que conectaban Murcia con Granada y Almería a través de Almendricos».

La otra alternativa, la soterrada, partirá desde la estación de San Diego hasta pasadas las ramblas de Las Chatas y Las Señoritas. Esta longitud superaba lo inicialmente previsto, ya que en un primer momento el trazado bajo superficie solo llegaba hasta las inmediaciones de la calle Martín Morata. Sin embargo, la extensión se amplió, según Meca Ruzafa, «gracias al acuerdo entre las tres administraciones». La distancia total soterrada, según el texto del Ministerio de Fomento, es de 2,55 kilómetros, más dos rampas de entrada y salida en trinchera que sumarían hasta 3,1 kilómetros de forma conjunta.

Otro de los asuntos que más preocupan al Consistorio, atendiendo a las reivindicaciones de los vecinos, son las intersecciones con las principales vías existentes. Se ha modificado la tipología de algunos pasos de caminos trasversales. En el estudio informativo aparecían reflejados cuatro pasos superiores y cuatro inferiores. En el proyecto de construcción aparecen seis pasos superiores y uno inferior. «Con la eliminación de cruces bajo o sobre la infraestructura ferroviaria se perjudica la permeabilidad territorial y la productividad agrícola y ganadera sectorial, ya que se pierde conectividad», declaró el edil Meca.

Camino Villaespesa

Vecinos y Consistorio han solicitado que los pasos superiores del Camino de Villaespesa y del Camino de Enmedio se proyecten de tipo inferior, aprovechando la traza existente en la actualidad, con el objeto de reducir las afecciones y mejorar el trazado de los cruces. Pero, además, proponen que el Consistorio se haga cargo del mantenimiento de las instalaciones necesarias para bombear las aguas que pudieran quedar retenidas cuando se produzcan episodios de precipitaciones.

También solicitan la reposición de los caminos Molino de la Sierra, Puente Churra y Vereda de la Palma «para que puedan seguir dando servicio, ya que se trata de vías que unen el centro de la ciudad con las pedanías circundantes y reciben un tráfico diario elevado de vehículos», detalló el edil.

Otro paso que se solicita que se reponga es el superior que existía en el límite del término municipal y que fue demolido cuando se ejecutó la construcción de la plataforma del tramo entre Totana y Lorca de la línea Alcantarilla-Lorca del Proyecto Constructivo Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. «Con la reposición de este paso se mejora la conectividad en esa zona del término municipal, ya que los pasos más cercanos se encuentran a varios kilómetros», determinó. La afección de varias edificaciones privadas que han quedan junto a muros de hormigón armado de gran altura también pretende que se considere con una actuación «menos invasiva».