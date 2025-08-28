Agrupaciones de tres continentes participarán en el Festival Internacional de Folclore 'Virgen de las Huertas' de Lorca El certamen celebrará su 35 edición del 5 al 8 de septiembre como uno de los platos fuertes de la 'Feria Chica'

Miembros de la corporación municipal en la presentación de la nueva edición del Festival Internacional de Folclore 'Virgen de las Huertas', este jueves en Lorca.

Lorca se convertirá en «la capital mundial del folklore» del 5 al 8 de septiembre. Lo hará de la mano de Coros y Danzas Virgen de las Huertas con la celebración del Festival Internacional de Folclore 'Virgen de las Huertas', que alcanza este año su trigésimo quinta edición.

Así lo trasladó este jueves la concejala de Feria y Fiestas en el Ayuntamiento, María de las Huertas García, junto al presidente de la agrupación lorquina, Luis González. «Desde su primera edición en 1989, se ha consolidado como una de las citas multiculturales de la ciudad con nombre propio», contó la edil.

García indicó que «este festival es una de las celebraciones más atractivas en la ciudad de Lorca y uno de los eventos más destacados de las Fiestas Patronales en Honor a Santa María la Real de las Huertas desde hace más de tres décadas». Cuenta con la participación de distintos grupos folclóricos de tres continentes distintos, así como la colaboración de las concejalías de Turismo y de Cultura del Ayuntamiento de Lorca y la Dirección General de Turismo del Gobierno de la Región de Murcia.

Concretamente para esta ocasión, la edición contará con una variedad de grupos procedentes de Angola, Eslovaquia, Guatemala y España. «Para la agrupación lorquina, el mes de septiembre es el mes más intenso del año, pues paralelamente al festival contamos con el montaje de la caseta en la 'Feria Chica', fuente de ingresos importante para la asociación», comentó Luis González.

Este certamen es «miembro de pleno derecho» de la Asociación de Organizadores de Festivales Internacionales de España, y a lo largo de las décadas ha simbolizado la puesta en valor de las manifestaciones populares más ancestrales de los pueblos del mundo: el folclore como ejemplo de valores, costumbres, ritos, leyendas, ritmos y danzas.

En este caso, la Academia é Jazzy Dance Studios representará a Angola, el Grupo Folclórico Makovica a Eslovaquia, y la Agrupación Folclórica Raxela a Guatemala. Los anfitriones, Coros y Danzas Virgen de la Huertas, participarán en representación de España.

El cartel de este año lo compone una imagen que lleva por nombre 'Corea', en honor al país ganador de la pasada edición. Su autoría corresponde a Pedro Suarez López, ganador del X Concurso Fotográfico celebrado durante el transcurso del festival del año pasado. Este 2025, el concurso fotográfico llega a su décimo aniversario, cuya inscripción es gratuita y se mantendrá hasta el próximo 4 de septiembre. El premio a la foto ganadora es un cheque por valor de 200 euros, y la imagen será el cartel de la edición de 2026 del festival.

