Los agricultores de Lorca podrán optar a ayudas para la renovación de maquinaria Los interesados tienen de plazo hasta el 15 de septiembre para presentar las solicitudes

Tras la publicación del extracto de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola (Plan Renove) para el ejercicio 2025, aquellos agricultores que deseen solicitarlas podrán hacerlo hasta el próximo 15 de septiembre.

Así lo anunció el concejal de Agricultura y Ganadería, Ángel Meca. «Somos conscientes de la importancia del sector primario en nuestro municipio y es una labor de las administraciones públicas facilitar toda la información que suponga una ayuda para su trabajo, e incluso la supervivencia de sus explotaciones en algunos casos», afirmó. Los beneficiarios podrán ser personas físicas o jurídicas, así como agrupaciones de personas físicas o jurídicas, incluidos entes sin personalidad jurídica, titulares de una explotación agraria inscrita en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas (REA) o en el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola, o en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA).

También podrán beneficiarse las cooperativas, sociedades agrarias de transformación (SAT) u otras agrupaciones agrarias, siempre que sus socios o miembros sean titulares de, al menos, dos de dichas explotaciones en conjunto.

Importe máximo

El importe máximo de la concesión es de 27.000 euros, y la cuantía de las subvenciones se calculará en función del tipo de maquinaria, estableciéndose tres líneas de ayudas: para sembradoras de siembra directa, para componentes de agricultura de precisión, y para el resto de las máquinas contempladas en la convocatoria, que puede consultarse en el Real Decreto 1055/2021, de 30 de noviembre.

Las ayudas se concederán por riguroso orden de presentación de las solicitudes, a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hasta el agotamiento de los fondos disponibles.

