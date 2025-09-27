Los agricultores de Lorca necesitan un 10% más de mano de obra

Inma Ruiz Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:11 Comenta Compartir

Las plantaciones de otoño en la huerta están «a la máxima potencia» en las 12.000 hectáreas de cultivo de las pedanías de la huerta, pero falta mano de obra, reconoce a LA VERDAD el presidente de Coag en Lorca, Plácido Pérez Chuecos. «Vamos muy justos» de personal y los agricultores necesitan un 10% más de jornaleros, tractoristas y camioneros. En los últimos años, el número de peones agrícolas ha pasado de 100.000 en el conjunto de la Region a menos de 80.000 porque «se han ido a otros sectores» señala. También tienen dificultades para encontrar ingenieros agrónomos. La mano de obra especializada escasea y «tiene una alta demanda».

Este año, el cultivo de alcachofa ha aumentado en más de un 10% por los buenos resultados de la campaña anterior en calidad y precio. La lechuga, en todas sus variedades, también crece un 5%, en detrimento del brócoli y la coliflor. Pérez Chuecos explica que la lechuga tolera mejor las altas temperaturas, que ya son una constante en otoño, es más fácil de recoger y necesita menos mano de obra. Su consumo se dispara en los mercados europeos, en las fechas próximas a la Navidad. Los agricultores optan por matas más resistentes al calor y tienen en cuenta que haya una mayor separación entre las plantas para facilitar su crecimiento en condiciones óptimas.

Los empresarios agrícolas tienen la vista puesta en la feria Fruit Atraction, una de las más importantes del mundo para el sector, que se celebra la próxima semana en Madrid. Para el presidente de Coag esta cita es «vital para ver las necesidades del mercado, es nuestro termómetro para orientar la campaña de invierno y de la próxima primavera, tomar decisiones y cerrar contratos» con clientes.

Precios bajos en la sandía

Lamentó que la campaña de sandía no haya cubierto las expectativas de los agricultores, ya que «casi hemos trabajado en pérdidas» pese a un buen comienzo en junio con precios altos y excelente calidad de esta fruta, reina del verano en el Valle del Guadalentín. El precio cayó en picado en julio por el mal tiempo en Europa, que hizo que se redujera el consumo, y por la excesiva oferta en agosto al solaparse la sandía lorquina con la producción de Castilla La Mancha y la de otros competidores internacionales que despuntan, como Turquía y Albania.