Afectados por las riadas alertan de que se construye en zonas de riesgo El aviso de lluvias torrenciales siembra el temor entre los damnificados, y lamentan el retraso en las obras contra las avenidas

El 45 aniversario de la inundación que causó más de cien muertos en Lorca y Puerto Lumbreras coincide con la llegada, mañana, de lluvias torrenciales a causa de una 'gota fría', y críticas ciudadanas a las administraciones «por seguir permitiendo construir en zonas de riesgo». El 19 de octubre de 1973 se alcanzaron los 250 litros por metro cuadrado en Puerto Lumbreras y Lorca, municipios que el 28 de septiembre de 2012 sufrieron otra riada que causó cinco muertos. La Confederación del Segura midió ese día caudales de 4.500 metros cúbicos por segundo en el pantano de Valdeinfierno.

El aniversario de la riada del 73, mañana, coincide con una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), o 'gota fría', que traerá desde hoy lluvias torrenciales al área del Mediterráneo y que el sábado dejará fuertes tormentas en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, según el aviso de Meteorología.

El portavoz de la plataforma de afectados por la riada de 2012, Antonio Reinaldos, explicó ayer que el historial de inundaciones en ambas poblaciones es devastador, y si en 1973 afectó principalmente a los cascos urbanos, hace seis años lo hizo en el campo. En esa zona hay casi 5.500 hectáreas consideradas de peligro en las que 6.500 personas podrían verse afectadas por unas inundaciones, subrayó Reinaldos.

«Las medidas de las administraciones desde 2012 son cero», lamentó, si bien agradeció la reciente visita del delegado del Gobierno, Diego Conesa, aunque matizó que los políticos siempre acuden a este tipo de actos, «pero luego, nada». «Seguramente es muy costoso poner en marcha medidas contra las avenidas, pero cuando vemos otras actuaciones de las administraciones, construyendo aeropuertos en los que no hay aviones o autopistas por las que no pasan coches, no comprendemos que no se haga nada», añadió.

Reinaldos reiteró que no comprende cómo todavía hay quien construye en el entorno de las ramblas sin que las autoridades competentes no hagan nada para evitarlo. «Nuestra seguridad depende de que se tome alguna medida», concluyó.

El episodio de lluvias torrenciales de 1973 fue el más grave del siglo XX en la Región, al provocar un caudal de 3.000 metros cúbicos por segundo, desencadenando una enorme ola que hizo que el agua alcanzara una altura de 15 metros, mientras que la inundación de hace seis años provocó olas de 3 metros.

La avenida del 19 de octubre de 1973 está catalogada como una de las peores riadas documentadas en la historia de España. Esta semana también se ha conmemorado el 139 aniversario de la riada de Santa Teresa, que el 15 de octubre de 1879 arrasó las comarcas del Valle del Guadalentín y la Vega del Segura, causando mil muertos.