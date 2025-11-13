Adif amplía los pasos de agua en las obras del AVE en La Torrecilla pero no convence a los vecinos de Lorca El delegado del Gobierno gestionará una reunión con la CHS para que esta avale medidas adicionales

El presidente de Adif se dirige a los vecinos a los que presentó la modificación del proyecto del AVE a la altura de la rambla de La Torrecilla.

Inma Ruiz Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:10 Comenta Compartir

La modificación del proyecto de las obras del AVE para garantizar el libre discurrir del agua en la rambla de La Torrecilla no ha convencido a los vecinos de Lorca. El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, se reunió este jueves con los representes vecinales, el acalde y concejales en la asociación de vecinos de La Torrecilla para presentarles los cambios al proyecto inicial, que pasan por la eliminación del terraplén para no bloquear el paso del agua y la sustitución de un paso superior para vehículos por uno inferior, junto al establecimiento de medidas de drenaje adicionales, con marcos de 13 metros de ancho y 3,5 metros de altura.

El viaducto que reclamaban los vecinos es «técnicamente posible, pero tiene que estar justificado y a fecha de hoy no lo está», aseguró el presidente de Adif. Añadió que «se ha hecho una propuesta técnica» avalada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), los vecinos «la valoran positivamente, pero consideran que todavía hay que hacer algo más» para «llegar a un consenso total».

Los afectados «tienen mucha incertidumbre» acerca de si esas soluciones son suficientes y «piden más concreción», reconoció de la Peña. Por ello, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, se comprometió con los vecinos a solicitar una reunión con el presidente de la CHS, Mario Urrea, para que se tenga en cuenta la reivindicación de los vecinos y «seguir avanzando» siempre que la solución se ajuste al «criterio técnico y se garantice la seguridad en caso de fuertes precipitaciones».

El alcalde, Fulgencio Gil, dijo que la reunión con la CHS será «clave» ya que después de la última actualización de los mapas de las zonas de flujo preferente la construcción del viaducto es necesaria pero tiene que avalarla la CHS. «Es la solución» para que el agua pueda discurrir sin problema, la rambla es «muy peligrosa, sabemos los flujos que pasan por aquí, apoyamos las reivindicaciones de los vecinos» y «tenemos que avanzar en esa línea de trabajo, estamos a tiempo de realizar las modificaciones necesarias en el proyecto», afirmó el regidor.

Decepción de los afectados

El presidente de la asociación de vecinos de La Torrecilla, Cayetano padilla, confirmó que es «muy importante hablar con la CHS, son los únicos que pueden desbloquear esta situación y hacer que Adif amplíe los pasos de agua».

Los vecinos dicen no entender cómo el organismo de cuenca no les permite construir en una zona de flujo preferente pero sí autoriza una gran infraestructura como la plataforma del AVE, incluida en los nuevos mapas y que supondría un bloqueo para el libre transcurrir del agua.

Expresó la decepción de los afectados, «esperábamos algo más, creo que Adif debería haber hecho un estudio más exhaustivo», opinó tras conocer las modificaciones planteadas. Advirtió de que «si no nos traen un proyecto que nos convenza» continuarán con las concentraciones en la zona de las obras que emprendieron el pasado verano. «Vamos a estar como un clavo todos los días a las 10 de la mañana» para impedir que avancen los trabajos.

