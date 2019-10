Adif acepta cambiar el puente de Villaespesa por un paso soterrado en Lorca Técnicos de Adif y vecinos, ayer, momentos antes de reunirse en el local social de Tercia. / j. i. / agm Atiende la petición vecinal de sustituir por subterráneos los viaductos sobre las vías excepto en el cruce de Mendieta, en La Hoya INMA RUIZ LORCA Jueves, 17 octubre 2019, 03:33

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha atendido parcialmente las reivindicaciones de los vecinos de Tercia y sustituirá por pasos soterrados algunos de los puentes previstos para el tráfico rodado en el trazado del AVE a su paso por esta diputación, aunque no todos. Esa es la principal conclusión de la reunión, a puerta cerrada y sin políticos de ningún partido, que ayer mantuvieron técnicos de Adif con miembros de la plataforma vecinal Villaespesa Soterrada, a la que ni siquiera se permitió el acceso a los medios gráficos.

El encuentro se celebró en el local de la asociación de vecinos y al término de la reunión el portavoz de la plataforma, Patricio Gómez, se mostró, en declaraciones a 'La Verdad', muy satisfecho con el resultado. Los técnicos se comprometieron a atender su petición principal, que era cambiar el paso elevado de Camino de Villaespesa por uno subterráneo. Adelantó que tendrá una altura de gálibo de 5,3 metros y una anchura de 10 metros, lo que permitirá la circulación de camiones de gran tonelaje, como los que transitan a diario por esta pedanía para transportar productos hortofrutícolas. Los vecinos han pedido a los técnicos que estudien la posibilidad de ampliar su anchura para que el paso subterráneo pueda tener aceras para peatones y bicicletas.

Consulta ciudadana

En el caso del cruce de las vías del AVE con el Camino de Enmedio, los técnicos someterán a la consulta de los vecinos la solución técnica a adoptar. Serán los residentes los que decidan si se mantiene el puente proyectado o se construye un paso inferior con un gálibo reducido solo apto para el paso de turismos y furgonetas. Gómez señaló que los técnicos también se han comprometido a estudiar la sustitución del paso elevado de Los Olmillos por uno inferior así como el de Carretera Nueva.

Las exigencias vecinales no serán atendidas, sin embargo, en el caso del cruce de Mendieta, en la pedanía de La Hoya, donde no es viable la sustitución del puente previsto en el proyecto. Gómez reconoció sentirse «aliviado» y valoró de forma positiva el compromiso de los técnicos, que permite evitar el estrangulamiento de la pedanía, tal y como temían los vecinos. «Las generaciones futuras no tendrán ese muro que querían construir», dijo. Anunció que mantendrán reuniones periódicas con Adif y lucharán hasta el final para conseguir que finalmente se construyan los tres pasos subterráneos que «todavía están en el aire».