Policías nacionales en el lugar del accidente mortal. LV

El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»

La jueza deja en libertad con cargos al joven que arrolló a El Bueno, un operario de 58 años con dos décadas de servicio

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:45

«Vaya velocidad lleva ese coche, si pilla a alguien va a ser mortal». Ese fue el pensamiento que atravesó la cabeza de Rosa, dependienta ... de la pastelería Zenón de Lorca, situada a 200 metros del lugar en el que el sábado perdió la vida un hombre tras ser arrollado por un conductor ebrio. «Salí a la calle a entregar una tortada a una clienta y es que fue visto y no visto», relata. «Al momento oí el golpe».

