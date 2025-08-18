La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Uno de los talleres desarrollados por el programa 'Cercanos' en Lorca. AYTO de Lorca

Actividades artísticas para 12 centros de mayores en Lorca

Más de 200 usuarios del municipio han participado en talleres a lo largo del año gracias al programa 'Cercanos'

Gloria Piñero

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:44

Baile, corte y confección y manualidades son algunas de las actividades que han abogado por la autonomía de 218 personas mayores en el municipio durante el primer semestre del año. Lo ha anunciado la concejala del Mayor en el Ayuntamiento de Lorca, Mayte Martínez.

Los beneficiados han sido usuarios de la primera fase del 'Proyecto 3' del programa regional 'Cercanos'. Con talleres de dinamización, así como actividades artísticas y culturales, se ha fomentado el envejecimiento activo y el desarrollo de la autonomía para estos veteranos. »La iniciativa pretende mejorar el bienestar y su calidad de vida, además de combatir la soledad no deseada y promover momentos de socialización en comunidad», ha afirmado la edil.

El programa, que ha contado con una dotación de 640.000 euros por parte de la Comunidad Autónoma, ha ofrecido durante el primer semestre del año estas atenciones a 12 centros de mayores en Lorca. 8 de ellos en el casco urbano y 4 en pedanías. Han sido los Centros Cívicos Francisco Méndez, Alfonso X El Sabio y Paso a Nivel para el taller de costura, con 30 participantes, y los centros Francisco Méndez, Campillo y Almendricos para el taller de baile, que ha sido el más popular, con 166 asistentes. El taller de manualidades, con 22 participantes, ha tenido lugar en los centros de mayores de La Viña, La Parroquia y Zarcilla de Ramos.

Según la edil, «estas actividades han contado con una gran acogida por parte de la población, con un número destacado de inscripciones». Asimismo, ha recordado que «después del verano vuelven a ponerse en marcha, concretamente a partir del 6 de octubre». Las solicitudes pueden completarse de manera presencial en el Centro Cívico Francisco Méndez o llamando al teléfono 968 46 77 54.

Martínez también ha recordado que el programa «está incluido en la 'Estrategia contra la soledad no deseada' que desarrolla la Consejería de Política Social», y que para su diseño «se ha tenido en cuenta el 'Estudio para la elaboración de la estrategia de lucha contra la despoblación y mejora de la calidad de vida en entornos rurales de la Región', realizado por la Dirección General de Administración Local».

