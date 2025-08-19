Abren las inscripciones para talleres en la Universidad Popular de Lorca en septiembre Se formarán diferentes grupos en función de las edades, con un máximo de 16 participantes en cada uno

Niños durante uno de los talleres ofrecidos por la Universidad Popular en Lorca.

Gloria Piñero Martes, 19 de agosto 2025, 12:54

La Universidad Popular abre el plazo para que los pequeños de entre 3 y 12 años de Lorca se acojan a sus «Aulas Creativas de Verano». Lo ha anunciado el concejal de Cultura en el Ayuntamiento, Santiago Parra.

El programa, que desarrollará su segunda fase del 1 al 5 de septiembre, facilitará la conciliación laboral y familiar de los padres tras la vuelta de las vacaciones, «además de favorecer la dinamización de los escolares en su tiempo libre antes del comienzo del curso escolar», ha aclarado el concejal.

El periodo de matriculación estará abierto hasta un día antes del comienzo de las actividades, o en su defecto hasta completar los grupos. Se distribuirán en función de las edades, con un máximo de 16 participantes en cada uno. En la reserva deberán incluirse nombre y apellidos «y, en observaciones, hay que indicar el nombre del padre, madre o tutor legal, y no olvidar incluir la fecha de nacimiento del niño», ha reseñado el edil.

El precio de la actividad es de 55 euros. Todos aquellos interesados pueden encontrar más información, así como realizar el proceso de inscripción a través del apartado 'Novedades' de la página web del Ayuntamiento de Lorca. También de manera presencial en las instalaciones de la Universidad de Lorca, ubicada en Plaza Virgen de la Amargura, así como a través del teléfono 968 46 09 12.

Los talleres se desarrollarán en la propia Universidad Popular y en distintos espacios municipales de lunes a viernes, en horario de 8 a 14 horas. «Hablamos de actividades divertidas, pedagógicas, formativas y de ocio, que fomentan su aprendizaje y divertimento», ha añadido Parra.

Concretamente, esta edición incluye siete dinámicas: el amigo invisible, donde los pequeños elaborarán sus propios regalos mediante la utilización de materiales reciclables; manualidades y creatividad mediante escultura con diversos materiales y técnicas; cuentacuentos con lectura, coloreado de fichas, identificación de personajes y personificación de los mismos; actividades de baile y teatro, pintura, animación con juegos de agua y excursiones a dependencias municipales.

Como apunte, Parra ha destacado que durante la primera fase, celebrada del 25 de junio al 31 de julio, 56 niños pudieron disfrutar del programa.

Temas

Lorca