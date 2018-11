Casi 200 abogados italianos podrán elegir al nuevo decano del Colegio Ángel García Aragón, mandatario durante los últimos cinco años, y Juan Mariano Periago, tesorero de su junta, se enfrentan en los comicios PILAR WALS Lorca. Sábado, 24 noviembre 2018, 11:30

Algo más de medio millar de abogados irán a las urnas el próximo 10 de diciembre para elegir a su nuevo decano. La presencia de dos candidatos ha obligado a que se celebren comicios, que inicialmente no estaban previstos, ya que se preveía una lista de coalición que en las horas previas a la presentación de las candidaturas se habría dado por rota. Pero lo curioso de las elecciones es que se prevé que entre ese medio millar de abogados que serán llamados a las urnas, podrán hacerlo casi 200 italianos. Se trata de letrados que se colegiaron en Lorca para ejercer antes, una 'artimaña' legal que llevó hace unos años a multiplicar los colegiados en todo el país. «No creo que acudan a votar desde Italia, por lo que se baraja que el censo de posibles votantes sea de en torno a unos 300», argumentó ayer el decano en funciones del Colegio de Abogados, Ángel García Aragón.

Este concurre nuevamente a su cargo en el que ha permanecido los últimos cinco años. Enfrente tendrá al que hasta anteayer fue tesorero de su Junta de Gobierno, Juan Mariano Periago Mercado, que ha presentado su candidatura para dirigir el Colegio de Abogados y que aparecía incluido en la lista de García Aragón para ocupar nuevamente el puesto de diputado 4º, según este último. El decano en funciones reconocía ayer a 'La Verdad' que no entendía lo sucedido. «El día anterior a acabarse el plazo para presentar las candidaturas, lo llamé para que la firmara. Durante toda la mañana lo hice en varias ocasiones, pero no cogió el teléfono. Cuando lo hizo, finalmente me dijo que se iba a presentar a decano. Fue una verdadera sorpresa para mí y para todos los que la conformamos».

LAS CANDIDATURAS uDecano Ángel García Aragón y Juan Mariano Periago Mercado. Vicedecano Elisa Campoy López Perea y Ana María Blaya Priante. uSecretario Domingo Bartolomé López López. uDiputado 1º Dolores López Sánchez. uDiputado 2º Hilario Campoy Molina. uDiputado 3º María del Carmen Teruel Ruiz. uDiputado 4º Miguel Fernández Aguirre. uDiputado 5º Elvira Segura Rojas. uDiputado 6º Ángel Manuel guirao Castroverde. uDiputado 7º Pascale Gallardo Gómez.

Sin embargo, el otro candidato, Juan Mariano Periago, matizaba ayer estas afirmaciones. «Se lo dije tres días antes, por lo que conocía mi determinación. Y realmente no sabía si contaban conmigo, porque nadie había sido claro en cuanto a la lista y el puesto a ocupar; pero no quiero entrar en confrontaciones con nadie. Eso no es importante ahora».

Admitió que sus pretensiones desde un principio fueron «o dejar la Junta de Gobierno o presentarme a decano y, finalmente, tomé esta última determinación». Tiene claro cuál va a ser su hoja de ruta: «Mi interés es conseguir un nuevo Colegio de Abogados. Quiero cambiar muchas cosas de él. Abogo por un nuevo Colegio», aseguró tajante.

Su rival se mostró sorprendido por estas declaraciones y señaló que «en los cinco años que ha integrado la Junta de Gobierno nunca ha dicho que debiera cambiarse nada. Al menos, en las reuniones no lo ha hecho. No sé si fuera, tomándose un café con alguien, ha considerado hacerlo, pero en las reuniones nunca se ha manifestado en ese sentido».

Habrá que ir a las urnas también para elegir vicedecano. Se presentan dos mujeres al cargo: la que ha ocupado el puesto los últimos cinco años, Elisa Campoy López Perea, y la letrada Ana María Blaya Priante. El resto de cargos se ocuparán por los únicos candidatos previstos.