La edil de Política del Mayor en el Ayuntamiento de Lorca, Mayte Martínez, con usuarios de los talleres de informática para mayores. Ayto. Lorca

Abierto el plazo para talleres de informática para mayores en Lorca

Los cursos se impartirán en el Centro Cívico Francisco Méndez del Barrio de San Cristóbal a partir de octubre

Gloria Piñero

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:41

Queda abierto el plazo de inscripción de una nueva edición de talleres gratuitos de alfabetización digital dirigidos a personas mayores de 65 años en Lorca. Lo anunció este viernes la concejala de Política del Mayor en el Ayuntamiento, Mayte Martínez.

Los talleres se impartirán en el Centro Cívico Francisco Méndez del barrio de San Cristóbal a partir de octubre, y estarán centrados en el uso práctico de la tecnología, el bienestar emocional y físico y la participación social. De esta forma, ayudarán a las personas mayores a mantenerse activas, conectadas y con una mayor autonomía.

En concreto, las disciplinas sobre las que los usuarios aprenderán serán el uso de la aplicación de mensajería instantánea 'WhatsApp', iniciación a la informática, redes sociales, estimulación física y cognitiva, cuidado emocional y bienestar psicológico y acciones locales. Todos los interesados pueden realizar su inscripción de forma presencial en el mismo centro donde se impartirá o llamando al 968 46 77 54.

Según la edil, durante el primer semestre de 2025, más de 150 personas mayores del municipio participaron en actividades similares realizadas en pedanías como Zarcilla de Ramos, La Parroquia, Campillo, Purias, La Escucha, Torrecilla, La Hoya, Almendricos y La Escarihuela. La alta participación y valoración positiva de estos encuentros «han hecho que reforcemos nuestra apuesta municipal por extender estos talleres al casco urbano», admitió.

