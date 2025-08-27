Más de 3.000 lorquinos se forman en emergencias en el último curso La formación ha incluido clases sobre RCP, maniobra de Heimlich, alerta al 112 y prevención de conductas suicidas

Gloria Piñero Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:51 Comenta Compartir

Hasta 20.000 alumnos y miembros del profesorado se han formado durante las dos últimas décadas con la ayuda del Servicio de Emergencias lorquino, y 3.000 de ellos lo han hecho durante el último curso escolar, según explicó ayer José Martínez, concejal responsable de este ámbito en el Ayuntamiento.

Mediante una campaña que ha superado las 400 horas de docencia, se han impartido 110 acciones formativas, incluyendo 71 sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich y alertas al 112, así como 27 sobre autoprotección en situaciones de emergencia y catástrofes. Además, 12 de estas formaciones se han centrado en la prevención de conductas suicidas.

Martínez aseguró que «ponemos a disposición de la Comunidad Autónoma la Escuela Pública de Emergencias de Lorca (Epeslor) y la experiencia de su personal técnico docente para apoyar la elaboración de contenidos y formación en emergencias del profesorado a nivel regional». De esta forma, «queremos facilitar la implantación del plan de formación en emergencias aprobado a nivel nacional que deberá ser impartido en todos los centros educativos no universitarios en el próximo curso».

La Conferencia Sectorial de Educación, órgano de cooperación entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las comunidades autónomas de España, aprobó en junio de 2025 el Plan de Formación ante Emergencias, coordinado por el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior a través de Protección Civil. Por ello, a partir del curso 2025-2026 todos los centros educativos del país incorporarán de manera obligatoria la formación en emergencias en los niveles de Infantil, Primaria, Formación Profesional y Bachillerato.

Temas

Lorca