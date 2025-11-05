Más de 250.000 euros en multas por irregularidades en el padrón de Lorca Una treintena de propietarios sufrirán un incremento en el recibo del IBI por realizar modificaciones indebidas en sus viviendas

Inma Ruiz Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:27

La Unidad de Control del Padrón Municipal de Lorca ha impuesto multas por valor de 267.000 euros tras la detección de irregularidades. Lo anunció este miércoles la concejala responsable, Belén Pérez, que aseguró que se han dictado órdenes de paralización, de demolición, inscripción de la carga en el Registro de la Propiedad, ejecuciones subsidiarias por el Ayuntamiento a costa del obligado y, como novedad, el incremento del recibo del IBI de un total de 36 expedientes, que suma otros 391.253 euros.

Según la edil, se trata de personas que han modificado su propiedad de manera indebida en detrimento de los derechos de las personas y que ahora tienen que hacer frente a los cargos pertinentes. Advirtió que esto no exime de la obligación de demoler lo construido de forma ilegal. En el caso de que no lo haga el propietario será el propio Ayuntamiento quien lo ejecute a su costa.

Dijo que todas estas medidas son consecuencia de las inspecciones que periódicamente llevan a cabo funcionarios del órgano de control de padrón de oficio o por denuncia, y que han permitido la detección de numerosos incumplimientos en inmuebles del núcleo urbano y pedanías.

La concejala explicó que la inspección está revelando en el caso urbano diversos casos de viviendas unifamiliares, almacenes, trasteros, garajes y locales comerciales convertidos en infraviviendas que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad. Y en zonas de huerta y pedanías, instalaciones de uso agrícola y ganadero transformadas también en infraviviendas.

Recordó el caso de dos almacenes convertidos en siete habitáculos detectados en una zona de huerta que, tras ser desestimado el recurso interpuesto por el infractor, se va a proceder a su demolición.

Además, el Ayuntamiento se ha dirigido hasta en diez ocasiones a los Juzgados debido a que los propietarios se han negado a consentir el acceso de los funcionarios municipales a los inmuebles para su inspección. También se han remitido cuatro expedientes administrativos a Fiscalía por la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio.

En lo que va de año se han tramitado 56 expedientes sancionadores por vulneración del ordenamiento urbanístico y 74 por infracción de la ordenanza reguladora de control del padrón y las multas pueden alcanzar los 3.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción. Se han dictado diez órdenes de ejecución en viviendas que incumplen condiciones mínimas de habitabilidad con graves deficiencias en cuanto a seguridad y salubridad.

La edil advirtió que no permitirán este tipo de situaciones, por lo que «seguirán llegando sanciones para todos aquellos que incumplan sus obligaciones en relación al padrón» Continuarán reclamando también que el empadronamiento fraudulento sea tipificado específicamente como delito en el ordenamiento jurídico español con penas de privación de libertad y sanciones económicas para quienes se lucran con estas prácticas y a quienes participen en su comisión.

La edil subrayó que en en la unidad están implicados Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Registro, Catastro, Delegación del Gobierno, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Servicios Sociales, Sanidad y el estamento judicial, entre otros.

Además, se ha enriquecido con la incorporación del director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Lorca y un arquitecto técnico para incrementar las inspecciones. En los presupuestos de este año se ha incluido una oferta de empleo público para dos plazas de agentes censales.

Temas

Lorca