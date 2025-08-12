Casi 183.000 euros para mejorar las carreteras de las pedanías de Lorca La optimización de la red municipal de caminos alcanzará a todo el término municipal

Un tramo de la antigua Carretera de Águilas incluido en las actuaciones, en la pedanía lorquina de Campillo.

El estado de la red de caminos en las pedanías de Lorca es una de las grandes preocupaciones de los vecinos que transitan cada día por ellas. Por esto, el concejal de Pedanías en el Ayuntamiento, Ángel Meca, ha anunciado una nueva inversión destinada a obras de mejora en algunas de ellas.

El importe asciende a los 182.835 euros, y será empleado en actuaciones enmarcadas en el 'Plan de Pedanías', un acuerdo firmado entre el consistorio y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En concreto, los arreglos beneficiarán a los vecinos de La Escucha, La Pulgara, Tercia, Béjar y Campillo. Además, tendrán lugar intervenciones «de parcheo» en todo el término municipal.

Según el edil, el objetivo de todos estos trabajos es «la optimización de la red municipal de caminos, la adecuación de infraestructuras y el desarrollo de los servicios en aquellas zonas más alejadas del casco urbano en aras del equilibrio territorial y en respuesta a las demandas vecinales». Esta mejora en las infraestructuras y servicios en los diferentes enclaves, daría respuesta «a las peticiones vecinales que nos han ido llegando», ha aclarado.

Asimismo, Meca ha reiterado que «el compromiso del Ayuntamiento con los lorquinos que residen en zonas rurales es firme, y lo estamos concretando con inversiones específicas allí donde se necesitan». «Apostamos por llegar a todos los lugares donde sea necesario con actuaciones que se van realizando conforme se van adjudicando los proyectos», ha añadido.

Estas peticiones se han tenido en cuenta a través de una «escucha activa». Reuniones y diversos encuentros con vecinos y colectivos han ayudado a «responder a las prioridades establecidas por parte de los ciudadanos», ha apuntado el edil.

Este Plan, integrado también en el 'Compromiso Marco 2032' para «lograr una Lorca mejor», incluye intervenciones como la reparación del cerramiento del campo de fútbol y la iluminación de un tramo del Partidor de los Morales en La Pulgara, por 20.000 y 12.700 euros respectivamente. También la reparación de la pavimentación de un tramo del camino de La Galera en La Escucha, por 13.300 euros, mas la reparación del camino Cuesta de La Escarihuela por 17.350 euros.

En Tercia, se prevé la reparación del pavimento de un tramo del camino de Cartagena, por 15.289 euros, así como la de un tramo de la carretera de Los Navarros, en la diputación de Béjar, por un total de 10.000 euros.

Respecto a la pedanía de Campillo, se ha adjudicado la reparación de la pavimentación de un tramo del camino de La Cruz por 12.000 euros, además de la reparación en un tramo de la antigua Carretera de Águilas por valor de 47.700 euros.

A todo ello «hay que sumar el parcheado de distintos tramos de caminos realizados por todo el término municipal, por un importe de 34.492 euros», ha concretado Meca.

Para concluir, el edil ha reseñado que «próximamente se anunciarán nuevas mejoras, ya que la búsqueda de vías de financiación para esta línea de trabajos de optimización y desarrollo se realiza de manera constante desde el área de gestión correspondiente».