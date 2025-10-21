López Miras se somete de nuevo al control de la Asamblea Regional en un Pleno en el que el PSOE no podrá intervenir El presidente de la Región de Murcia responderá a cuestiones como la subida de cuotas a autónomos (PP), los menores no acompañados (Vox) y el precio de la vivienda asequible (Podemos); los socialistas no registraron su pregunta dentro del plazo

David Gómez Martes, 21 de octubre 2025

Después de tres meses de parón, la Asamblea Regional retoma este miércoles la actividad normal con la sesión de control al presidente y a los miembros del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que responderán a una serie de preguntas de los grupos parlamentarios.

El primero en comparecer será el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien a partir de las 9.00 horas deberá contestar a las cuestiones que le plantearán sobre la subida de cuotas a autónomos por parte del Gobierno de España (PP), la realización de pruebas de edad a los menores no acompañados (Vox) y el precio de las viviendas asequibles (Podemos). No le preguntará esta vez el principal grupo de la oposición, el PSOE, pues su pregunta, que versaba sobre los cribados de cáncer de mama en la Región, no se registró dentro del plazo, según informaron fuentes de la Asamblea.

Esta última circunstancia provocó el enfado de la portavoz socialista, Carmina Fernández, quien denunció este martes una supuesta maniobra de la Mesa de la Cámara, en la que el PP tiene tres miembros por dos del PSOE, para impedirle realizar la pregunta al jefe del Ejecutivo.

Fernández reconoció que se produjo un error informático a la hora de registrar la pregunta oral, pero afirmó que «no han sido pocas las situaciones en las que ha pasado esto y se han solventado sin mayor complicación». «Pero estamos en la dictadura de López Miras con un parlamento en el que se repiten votaciones una y otra vez hasta que sale el resultado que quiere el presidente o se articulan informes para sustentar la posición del Partido Popular», criticó la portavoz.

La portavoz considera que Miras no quiere responder a su pregunta sobre los cribados del cáncer de mama «porque es evidente que quieren ocultar su nefasta gestión que está poniendo en riesgo a miles de mujeres de la Región y no quieren dar la cara ante los ciudadanos». «No quieren dar cuentas en la Asamblea Regional, pero tendrán que explicarlo públicamente. No vamos a parar hasta que expliquen los motivos de la lamentable gestión del servicio de mamografías y detección precoz del cáncer de mama», concluyó.

PP: «No asumen sus propios errores»

El diputado del PP Antonio Landáburu reprochó este miércoles al PSOE que no asuma «sus errores» y pretenda «convertir un fallo propio en una conspiración política».

Landáburu explicó que «la realidad es una: el PSOE no registró su pregunta en tiempo y forma, y las normas son iguales para todos los grupos. No hay ningún secuestro de la Asamblea, como dicen ellos, sino una aplicación clara y objetiva del reglamento».

El diputado popular lamentó que «el PSOE quiera convertir un error de su portavoz, Carmina Fernández, en un ataque a la democracia«. »Es el mismo guion de siempre: victimismo, ruido, confrontación y titulares», indicó Landáburu. «Cada vez que no les salen las cosas como quieren, culpan a López Miras o al PP. No hay conspiración, hay reglamento y responsabilidad», criticó el diputado del PP.

«Lo que realmente ocurre es que no soportan que existan instituciones que funcionen con independencia y reglas claras», ha señalado Landáburu. Asimismo, ha añadido que «el PSOE intenta controlarlo todo en todos lados, como hace Sánchez desde Moncloa, y cuando no puede hacerlo, acusa a los demás de manipular».

Preguntas a los consejeros

Asimismo, los grupos parlamentarios tendrán la ocasión de realizar una serie de preguntas orales a los consejeros. El titular de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, es uno de los más solicitados. El PSOE le pregunta por el precio de la vivienda asequible, mientras que Vox le hará responder por la sentencia que condena a la Comunidad a abonar a la antigua sociedad concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región con más de 140 millones de euros.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, responderá a preguntas del PP sobre la ampliación de colegios para albergar 1º y 2º de ESO y sobre la oferta de comedores escolares, mientras que el Grupo Mixto se interesa por las condiciones establecidas para la concesión de ayudas para estos comedores. También hay cuestiones dirigidas a Luis Alberto Marín, Juan María Vázquez, Juan José Pedreño y Marisa López Aragón.

Por otro lado, el orden del día de este miércoles incluye la aprobación, si procede, de los proyectos de ley de simplificación administrativa y de regulación del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi, tras las enmiendas introducidas por los grupos.

Con la celebración de este Pleno se cerrará el orden del día de la Sesión Extraordinaria, dando comienzo al primer período ordinario de sesiones del tercer año legislativo de la XI Legislatura de la Asamblea Regional.