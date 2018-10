López Miras salva el techo de gasto para 2019 entre críticas por el crecimiento del déficit

La abstención de los cuatro diputados de Ciudadanos y los votos a favor de los 22 del PP permitieron al Gobierno de Fernando López Miras sacar adelante, ayer en la Asamblea Regional, el techo de gasto de la Comunidad para 2019, que se sitúa en 4.649 millones de euros, 120 más que este año. PSOE y Podemos votaron en contra. Con este trámite, el Ejecutivo murciano tiene luz verde para presentar y defender el último proyecto de ley de Presupuestos regionales de la legislatura. No obstante, recibió de la oposición fuertes críticas, principalmente por considerar «ficticia» la previsión de ingresos y el «lastre» que supone el crecimiento del déficit y la deuda regionales.

De los 4.649 millones de euros para gasto de la Comunidad, 3.420 procederán del sistema de financiación autonómica, un 2,6% más que ahora. Los ingresos tributarios ascenderán a 448 millones de euros, con una subida del 17%, destacó el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva. En su opinión, se trata de cifras «razonables». Sobre el déficit, admitió que Murcia superó en agosto el 0,4% del PIB, la cifra para todo el año, pero insistió en el «esfuerzo positivo» de la Comunidad en los últimos ejercicios para reducir su incremento. Sobre la deuda, destacó que el 80% de los 9.000 millones que acumulan las arcas murcianas corresponde a la «infrafinanciación» desde 2009.

Cs avisa: «Dura negociación»

Toda la oposición en bloque dio la razón a De la Cierva en ese asunto. Que la Región no recibe del Estado el dinero que necesita para mantener sus servicios esenciales nadie lo discute. Pero no cree que sea el único motivo del incumplimiento presupuestario anual. Así lo destacó el socialista Ángel Rafael Martínez Lorente, para quien el techo de gasto es una «gran mentira», porque el déficit se dispara año tras año y la deuda no deja de crecer. Tampoco ve claras las previsiones de ingresos ni la bajada de impuestos. «No es serio presumir de ello cuando se está a la cabeza del déficit. Eso es populismo», resumió.

Para el secretario general y portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, el techo de gasto es la primera prueba de que el Gobierno regional cometerá los «mismos errores» que otros años. Los ingresos no son realistas y habrá un mayor gasto del previsto, vaticinó.

El debate Domingo Segado, PP: «Apostamos por el crecimiento» «Apostamos por que la Región siga creciendo por encima de la media nacional y siga liderando la creación de empleo. Todo ello, con impuestos más bajos, aunque seamos la comunidad peor financiada», destacó. En su opinión, el Gobierno regional apuesta por la calidad de los servicios: «Somos la cuarta comunidad con más gasto sanitario por habitante y la segunda con más gasto educativo, símbolo de resistencia de los gobiernos del PP frente a un nefasto modelo de financiación». Ángel R. Martínez Lorente, PSOE: «No ingresas más bajando impuestos» «Es una gran mentira que las rebajas de impuestos emprendidas por el Gobierno regional incentivan la inversión y el consumo, que generan más ingresos para las arcas públicas y reactivan la economía, sube la recaudación y hacen crecer el presupuesto, como dice el consejero. La única rebaja que por ahora se ha realizado ha sido en el impuesto de sucesiones y eso difícilmente puede hacer aumentar la recaudación de ese mismo impuesto ni la de ningún otro». Óscar Urralburu, Podemos: «Estas políticas nos llevan al desastre» «Nos traen las mismas políticas que nos han llevado a una situación desastrosa. Hay que tener muy poca vergüenza para sacar pecho de la política económica, con un 52% de la población con sueldos de menos de 1.000 euros al mes; con los jóvenes que siguen sufriendo para pagar sus matrículas y que, tras años de esfuerzo, siguen sin poder encontrar un trabajo digno. Mientras, crecen los trabajadores pobres y nuestros pensionistas se asfixian por ser de los que menos cobran». Miguel Sánchez, Cs: «Mejoraremos los Presupuestos» «Nos hemos abstenido porque queremos que traigan los Presupuestos a la Asamblea para tener la posibilidad de mejorarlos en beneficio de los murcianos, como en años anteriores. Y porque de aprobarse, posiblemente sean los primeros que ejecute Cs desde el Gobierno. En la negociación, seremos muy reivindicativos: solicitaremos una serie de mejoras como la ampliación de la gratuidad de los libros y la escolarización de los niños de cero a tres años».

A las críticas se sumó Ciudadanos, que, pese a no obstaculizar la aprobación del techo de gasto, sí trasladó idéntica preocupación, porque no considera posible llegar en 2019 a los ingresos previstos y los gastos pueden ser mayores. El portavoz, Miguel Sánchez, avisó a López Miras de que la abstención de la formación naranja fue «responsable, crítica y fiscalizadora. Otra cosa será la negociación de los presupuestos, que auguró «dura».

Por el PP, Domingo Segado destacó que la aprobación del techo de gasto es una «apuesta por la estabilidad y por medidas que van a mejorar la vida de los murcianos». También expresó el compromiso de su partido por cumplir el objetivo de déficit que fija el Gobierno, aunque abundó en la idea de la mala financiación como «soga que pone la izquierda en el cuello de la Región», aseguró.