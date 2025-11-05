López Miras responderá en la Asamblea a preguntas sobre vivienda, inseguridad, mamografías y danas El presidente de la Región de Murcia comparece este jueves en la Cámara para contestar a las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios

David Gómez Miércoles, 5 de noviembre 2025

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, responderá este jueves en la Asamblea Regional a preguntas sobre vivienda, cribado del cáncer de mama, inseguridad ciudadana y las medidas de prevención ante las danas.

El jefe del Ejecutivo está citado a las 10.30 horas en el Pleno de control, que fue convocado este martes por la Junta de Portavoces y que coincide con la celebración de la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Según informó la Asamblea Regional, el Grupo Parlamentario Popular preguntará al presidente sobre las consecuencias de la derogación del decreto de vivienda asequible, que fue rechazado la pasada semana por PSOE, Vox y Podemos-IU. La norma, uno de los principales proyectos del Ejecutivo regional en esta legislatura, pretendía facilitar la construcción de 25.000 viviendas para jóvenes y rentas medidas en los próximos cinco años.

El Grupo Parlamentario Socialista realizará la pregunta oral que no pudo realizar en la anterior comparecencia del jefe del Ejecutivo. Así, la portavoz del PSOE, Carmina Fernández, interrogará al presidente por la falta de asignación de fecha para mamografías en la Región de Murcia mientras se retrasa la ampliación del cribado del cáncer de mama.

Por parte de Vox, su portavoz, José Ángel Antelo, planteará una cuestión sobre el supuesto aumento de la inseguridad ciudadana en la Región de Murcia, mientras que el Grupo Mixto, integrado por Podemos e Izquierda Unida, pedirá a López Miras que detalle las actuaciones realizadas desde 2019 para reforzar la protección de la población de la Región de Murcia ante las danas.

Preguntas e interpelaciones a los consejeros

Por otra parte, los grupos parlamentarios realizarán ocho preguntas orales y cuatro interpelaciones a los consejeros del Gobierno de la Región de Murcia.

El PP se interesa por los cambios en los procesos de oposición para el acceso al cuerpo docente y por las actuaciones puestas en marcha por el Ejecutivo para mejorar las infraestructuras regionales y prevenir los incendios forestales, así como por la licitación de obras de mejora en carreteras de la red viaria autonómica.

El PSOE cuestionará por la demora en la Declaración de Nivel 2 de Alerta contemplada en el Plan Inunmur durante la última dana, por los motivos de que no se haya convocado todavía el Pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar y por las razones del retraso en el cumplimiento de una moción aprobada por la Cámara en abril de 2025 para la elaboración de una estrategia para reducción de lista de espera en reconocimiento del grado de discapacidad.

Vox, por su parte, se interesa por la declaración de Interés Regional definitiva de la Zona de Actividades Logísticas de Cartagena (ZAL) y por un supuesto efecto llamada en la atención temprana tras la aprobación de la ley regional. También interpelará por la publicación del Plan de Cooperación Internacional de la Comunidad.

El Grupo Mixto pregunta por el centro de menores tutelados de Beniaján (Murcia), por los motivos por los que no se ha aprobado todavía el Plan de Ordenación de los recursos naturales del Parque Regional de Cabo Cope y Calnegre, y el rechazo a compartir los datos de los cribados de cáncer realizados en la Región con el Ministerio de Sanidad.

Por la temática de las preguntas, tendrían que comparecer en la Cámara los consejeros de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín; Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño; Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz; Salud, Juan José Pedreño; y Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez. No obstante, los consejeros pueden delegar la respuesta en otros compañeros.