López Miras rechaza de forma frontal la celebración de elecciones en la Región de Murcia en 2026 aunque no haya presupuestos: «Sería una irresponsabilidad»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, no quiere oír hablar de la posibilidad de que se celebren elecciones en la Comunidad ... en 2026. Es una opción que no baraja ni contempla y rechaza de forma categórica. Así lo expresó este miércoles durante su intervención en el CEO Congress, en el marco de un diálogo entrevista que mantuvo con el subdirector y corresponsal económico del diario El Mundo, Carlos Segovia. Sobre un eventual adelanto electoral en la Región de cara al año que viene, Miras explicó que «las elecciones están previstas para mayo de 2027, por lo que no voy a hacer que los murcianos tengan que votar dos veces en un año. Sería una auténtica irresponsabilidad». Sobre la posibilidad de que en 2026 no haya presupuestos en la Comunidad, indicó que «el año que viene o hay presupuesto o habrá bloqueo, pero elecciones no va a haber». Además, sobre la posible ausencia de cuentas regionales de cara al próximo ejercicio, explicó que «es una anomalía. No quiero pensar que el presupuesto se bloquee por cuestiones meramente ideológicas». En un claro mensaje a Vox y su negativa a apoyar las cuentas Miras subrayó que «nosotros vamos a priorizar las partidas presupuestarias por encima de las cuestiones partidistas. Si alguien no lo ve así, lo tendrá que explicar». Para Miras, «la Región necesita presupuestos para 2026. Está en juego la inversión para educación, sanidad y políticas sociales, así como continuar por la senda de la bonificación fiscal».

No ocultó López Miras que la ausencia de cuentas autonómicas en 2026 puede «complicar» los pagos a proveedores de la Comunidad. Al respecto, detalló que «en la actualidad el periodo medio de pago es de 17,8 días, es decir, 10 días menos que la media nacional, pero sin presupuesto habrá problemas». El presidente volvió a reclamar una mejora en la financiación para la Región. Señaló que la Comunidad deja de percibir 1.600 millones menos al año «porque el Gobierno se niega a acometer la reforma del sistema de financiación». Miras recordó que el presupuesto regional es de 6.500 millones.

Pese a la «mala financiación que soportamos», el presidente regional sacó pecho de la situación económica que tiene la Región. Destacó que «llevamos diez años entre las tres comunidades que más crecen en España». Para Miras, la Región es ejemplo de apoyo a los empresarios con medidas como «reducir la presión fiscal un 14% en los últimos años, mientras hemos logrado incrementar la recaudación un 17%». En su opinión, son las comunidades «las que tiran del carro de la economía en España» porque «el Gobierno no funciona, solo busca sobrevivir y no ha abordado ninguna reforma de carácter estructural».

En clave económica, López Miras sacó pecho de que la Región fue la comunidad española que más creció en 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tendencia, según argumentó, se prolongará al cierre de este año, ya que la previsión es que la economía regional cierre este ejercicio con un aumento del 3,5%. Estos buenos datos también inciden en el empleo. Al respecto, el presidente destacó que la Comunidad presenta unos datos de desempleo similares a los existentes en 2007. Además, resaltó que «es la primera vez que se han registrado 700.000 trabajadores en la Región». De igual manera, ensalzó el peso que tienen las exportaciones en el modelo productivo regional, ya que Murcia es la quinta provincia más exportadora del país por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y La Coruña.

Dentro de otro ámbito, López Miras también anunció un plan de captación de centros de I+D que estará dotado con 2 millones y promoverá la implantación en la Región de compañías punteras en el ámbito de la investigación y el desarrollo. Este programa pretende incentivar el crecimiento económico y la generación de nuevas oportunidades de negocio en la Comunidad. Al respecto, apuntó que Murcia es la cuarta región que más ha crecido en investigación y desarrollo en los últimos años. Además, enfatizó que es la segunda del país en la que más ha crecido la biotecnología, pasando de una inversión en este sector de 9 millones en el año 2009 a 60 millones en la actualidad.

Asimismo, el presidente regional avanzó un paso más en el programa Caetra. Será la línea de reconstrucción, que se presentará próximamente en Lorca, una ciudad que tuvo que afrontar una ingente reconstrucción tras los terremotos que la azotaron en mayo de 2011. Sobre este ámbito, Miras también destacó el convenio sellado con Ucrania para llevar la tecnología murciana a este país y contribuir a su reconstrucción. «Somos la primera región española que ha cerrado un convenio de este tipo con Ucrania», destacó. De igual manera, Miras puso el acento en el plan industrial que está diseñando el Gobierno regional y que contempla la creación de 15.000 nuevos puestos de trabajo en la Región. Según explicó el presidente, este programa situará al Valle de Escombreras como uno de los polos referentes a nivel europeo.