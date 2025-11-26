La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fernando López Miras, este miércoles, en el CEO Congress. Vicente Vicéns / AGM

López Miras rechaza de forma frontal la celebración de elecciones en la Región de Murcia en 2026 aunque no haya presupuestos: «Sería una irresponsabilidad»

El presidente de la Comunidad anuncia en su intervención en el CEO Congress un plan de captación de centros de I+D dotado con 2 millones

Alberto Gómez

Alberto Gómez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, no quiere oír hablar de la posibilidad de que se celebren elecciones en la Comunidad ... en 2026. Es una opción que no baraja ni contempla y rechaza de forma categórica. Así lo expresó este miércoles durante su intervención en el CEO Congress, en el marco de un diálogo entrevista que mantuvo con el subdirector y corresponsal económico del diario El Mundo, Carlos Segovia. Sobre un eventual adelanto electoral en la Región de cara al año que viene, Miras explicó que «las elecciones están previstas para mayo de 2027, por lo que no voy a hacer que los murcianos tengan que votar dos veces en un año. Sería una auténtica irresponsabilidad». Sobre la posibilidad de que en 2026 no haya presupuestos en la Comunidad, indicó que «el año que viene o hay presupuesto o habrá bloqueo, pero elecciones no va a haber». Además, sobre la posible ausencia de cuentas regionales de cara al próximo ejercicio, explicó que «es una anomalía. No quiero pensar que el presupuesto se bloquee por cuestiones meramente ideológicas». En un claro mensaje a Vox y su negativa a apoyar las cuentas Miras subrayó que «nosotros vamos a priorizar las partidas presupuestarias por encima de las cuestiones partidistas. Si alguien no lo ve así, lo tendrá que explicar». Para Miras, «la Región necesita presupuestos para 2026. Está en juego la inversión para educación, sanidad y políticas sociales, así como continuar por la senda de la bonificación fiscal».

