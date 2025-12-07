La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Diputados del PP y consejeros aplauden al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante un Pleno de la Asamblea. ANTONIO GIL / AGM

López Miras se propone sacar adelante nueve leyes antes del fin de legislatura

El Ejecutivo entra en una vorágine legislativa, aunque asume la dificultad de aprobar todas las iniciativas por falta de tiempo

David Gómez

David Gómez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Nueve leyes en dos años. Ese es el objetivo del Gobierno regional, que ha entrado en una vorágine legislativa y tiene en cartera un buen ... número de normas con el fin de llevarlas a la Asamblea para su aprobación antes de que acabe la legislatura, en la primavera de 2027. Desde el Ejecutivo y el PP aseguran que se hará todo lo posible para que salgan adelante, aunque asumen la dificultad del reto. Primero, porque no hay demasiado tiempo, ya que estas iniciativas conllevan una tramitación compleja. Segundo, porque se depende de otro grupo para recibir el plácet de la Cámara, donde los populares no cuentan con mayoría absoluta.

