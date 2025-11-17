López Miras y el presidente de Croem cierran filas para pedir la «reforma inmediata» del sistema de financiación autonómica El jefe del Gobierno regional se ha reunido este lunes con el máximo representante de la patronal murciana para analizar la implantación de la Ley de Simplificación, las infraestructuras pendientes y el «posible recorte» del trasvase Tajo-Segura

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el máximo representante de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel López Abad, mantuvieron este lunes una reunión de trabajo en la que abordaron asuntos clave para el desarrollo económico y empresarial de la Región. Ambos dirigentes coincidieron en señalar que la reforma del actual sistema de financiación autonómica es una «prioridad inmediata». Por ello, instaron al Gobierno de España a impulsar de manera urgente un nuevo modelo de financiación autonómica y un fondo de compensación para las regiones más castigadas por el sistema vigente, como es el caso de la Región de Murcia, según informó el Gobierno regional en una nota.

Además, consideraron que España no puede seguir un nuevo ejercicio más sin presupuestos porque sitúa en una situación insostenible al país y repercute en las comunidades autónomas a la hora de acometer nuevos proyectos e inversiones. Por su parte, el presidente, López Miras, informó al presidente de Croem que la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital ha comenzado a trabajar a nivel técnico en los presupuestos del año 2026.

López Miras y López Abad evaluaron la implantación de la cuarta Ley de Simplificación Administrativa, aprobada definitivamente en la Asamblea Regional el 22 de octubre. En este sentido, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social y Croem están desarrollando jornadas informativas dirigidas a funcionarios, entidades locales y empresas para facilitar la ejecución de la cuarta Ley de Simplificación Administrativa. Una de las primeras medidas en funcionamiento es la creación del Registro de Entidades de Certificación Urbanística.

El déficit de infraestructuras fue otro de los ejes del encuentro, en el que se abordaron actuaciones necesarias como la llegada del AVE a Cartagena, el restablecimiento de la línea ferroviaria con Albacete, la recuperación del servicio de cercanías con Lorca y Águilas, la construcción del Arco Norte y la aceleración de las obras del Corredor Mediterráneo.

Tanto López Miras como López Abad expresaron su preocupación ante la posible aprobación de nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que contemplan un recorte del 50 por ciento del agua para riego y el cierre de los pozos de sequía en 2027. Ambos concluyeron que, en el plano institucional y social, la Región de Murcia debe seguir defendiendo con firmeza un modelo hídrico que garantice su futuro económico.