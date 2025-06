López Miras presenta unos nuevos estatutos para el PP que impiden tener afiliados «como Koldo, Ábalos o Cerdán»

El hotel Rincón de Pepe de Murcia fue el lugar elegido para la presentación de la ponencia de estatutos nacionales del Partido Popular, que se ... debatirá en el próximo congreso estatal de la formación y cuya redacción ha coordinado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, junto a su homóloga extremeña, María Guardiola; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el portavoz popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

Miras señaló que los estatutos, que están abiertos a enmiendas, refuerzan los mecanismos de control interno para impedir comportamientos corruptos tanto de militantes como de cargos públicos. «Con estos estatutos, ni Koldo, ni Ábalos, ni Cerdán ni nadie del entorno de Sánchez, ni siquiera el mismo Sánchez, podrían ser afiliados del Partido Popular», señaló el jefe del Ejecutivo regional.

Así, López Miras explicó que todos los afiliados y cargos públicos deberán firmar un código ético con una serie de compromisos de buena conducta, quedando obligados a someterse a controles y con normas más precisas sobre conflictos de intereses (familiares y empresariales) e incompatibilidades.

Para garantizar que este código ético se cumple, se propone crear la Oficina de Cumplimiento Normativo, a la que estarán sometidos todos los militantes, mientras que los concejales, alcaldes, consejeros y presidentes autonómicos populares quedan obligados a rendir cuentas periódicamente ante los afiliados.

«Tenemos claro que, para conseguir que el PP sea un instrumento útil para los ciudadanos, los principios rectores tienen que ser la transparencia, el control interno y la rendición de cuentas», declaró el presidente de la Región de Murcia, quien añadió que el PP quiere diferenciarse así «de un PSOE corrupto que sostiene a un Gobierno corrupto».

Por otra parte, otra de las novedades de la ponencia está en el sistema de primarias para la elección del presidente nacional. Un asunto que va en línea contraria de la propuesta realizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Mientras esta proponía el sistema de 'un militante, un voto', el planteamiento del equipo encabezado por López Miras recoge que los militantes votarán directamente a los compromisarios, los cuales previamente se adherirán previamente a un candidato a la presidencia del partido, al que luego elegirán en el congreso. Se elimina así el sistema de doble urna y segunda vuelta, que primaba desde 2017.

Del mismo modo, los candidatos a liderar el PP deberán presentar al menos 500 avales, que deben proceder de 25 provincias en un numero superior a 15 avalistas. También se suprime la obligación de los afiliados de registrarse previamente antes de votar, «lo cual facilitará la participación», afirmó la presidenta de Extremadura, María Guardiola. Bastará con llevar afiliado más de doce meses y estar al corriente del pago de las cuotas.

Consejo de Presidentes Autonómicos

Otras novedades son la afiliación 'online' y la creación de una serie de organismos como el Consejo de Nuevos Españoles, que integrará a inmigrantes latinoamericanos «preocupados porque ven similitudes entre la España actual y la Venezuela de hace unos años», dijo Daniel Sirera; el Consejo de Presidentes Autonómicos, que se reunirá cada tres meses; el Consejo de Alcaldes de Grandes Ciudades; y el Consejo de Cabildos y Diputaciones.

«La importancia de este congreso no es que elijamos al presidente del PP, sino que estamos eligiendo al próximo presidente del Gobierno de todos los españoles», subrayó López Miras, quien se muestra seguro de que «en cuanto Pedro Sánchez convoque elecciones, se va y llega Feijóo». «De ahí la importancia de estos estatutos. Estamos dando forma a la fortaleza, la organización y el funcionamiento del partido que va a sostener a todos los españoles».

La ponencia política y el Trasvase

Por otra parte, fuentes del PP regional justificaron que la ponencia política no incluya ninguna referencia a la continuidad del Trasvase Tajo-Segura en que esta no es «ningún programa electoral», sino que simplemente recoge unos principios generales, como es propio de los congresos extraordinarios. «Habla de generalidades, la política del PP en asuntos tan importantes como la agricultura y el agua no se despacha en unos pocos párrafos», señalan los populares.