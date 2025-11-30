López Miras pide elecciones generales en la concentración del PP en Madrid El Partido Popular llena el Templo de Debod y vuelve a apelar a los votantes críticos de PSOE y a los de Vox que proricen el cambio

Álvaro Soto y EP Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:48 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

Miles de personas se han concentrado este domingo en Madrid, convocadas por el PP, para protestar por los casos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez. Bajo el lema 'Efectivamente: mafia o democracia', los manifestantes han reclamado a Sánchez que dimita y que convoque elecciones anticipadas.

La plana mayor de los populares ha arropado a Alberto Núñez Feijóo en el Templo de Debod, el lugar elegido por el líder popular para la séptima protesta en la calle de su partido desde que llegó a la presidencia del PP, en abril de 2022. La anterior fue el 8 de junio, hace seis meses, cuando los populares protestaron contra la «degradación» del Ejecutivo con el lema 'Mafia o democracia', ahora actualizado. Antes que estas dos, en las cinco ocasiones anteriores el PP se manifestó contra la ley de amnistía.

Entre ellos estuvo el presidente regional, Fernando López Miras, quien se mostró «partidario de que Sánchez convoque ya de una vez por todas las elecciones porque esto ya es insoportable». «A los españoles no se les puede someter a más bochorno, a más humillaciones, a un gobierno de la vergüenza, a un gobierno indecente, a un presidente del gobierno que todo lo que ha sido públicamente lo ha sido gracias a la corrupción», insistió.

El presidente del PP regional cargó contra «un gobierno corrupto y de un presidente que todo lo que es en política, tanto a nivel orgánico en su partido como en el gobierno, ha sido gracias a prácticas corruptas de todo su equipo». Además, Miras acusó a los socios de gobierno de Sánchez de ser cómplices: «Son todos cómplices, todos los que mantengan a un gobierno que ha escalado y que se ha amparado en la corrupción es cómplice de la corrupción».

Desde que anunció la convocatoria del acto, el jueves, apenas unas horas después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenara la entrada en prisión del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y de su asesor Koldo García, por el cobro de supuestas comisiones en la adjudicación de obra pública, Feijóo apeló «a todos los españoles que están hartos, voten a quien voten», e insistió en que buscaba una movilización «sin siglas y sin logos».

Sin embargo, Vox pronto se desmarcó de la manifestación con gruesas palabras. La portavoz en el Congreso del partido de derecha radical, Pepa Millán, calificó este viernes la concentración como una «tomadura de pelo» y acusó a los populares de mantener el diálogo con el PP en asuntos como el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. «¿A qué estamos jugando? ¿Hay un PSOE bueno?», se preguntó Millán. Mientras tanto, Revuelta, un sindicato vinculado a Vox, ha convocado su propia protesta, en la calle Ferraz, donde se ubica la sede del PSOE y apenas a medio kilómetro del Templo de Debod.

Junto con Feijóo, han participado en la concentración todos los presidentes autonómicos del PP, salvo la balear, Marga Prohens, el riojano, Gonzalo Capellán, y el andaluz, Juanma Moreno, que se encuentra enfermo con gripe. También han asistido los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

«Entre todos venimos a decir 'ni un día más'. Venimos a decir, muy alto, y muy claro. La mentira, fuera. Los abusos, fuera. La inmoralidad, fuera. La arrogancia, fuera. La corrupción, fuera. Este Gobierno, fuera. Y Pedro Sánchez, fuera», ha concluido el jefe de la oposición.