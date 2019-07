López Miras pide a Vox «frenar» al PSOE con un pacto que «no recorte derechos» López Miras conversa con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ante el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y el portavoz popular, Joaquín Segado. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM El candidato del PP ve su acuerdo con Cs «perfectamente compatible» con las exigencias de los ultraconservadores GREGORIO MÁRMOL Martes, 2 julio 2019, 02:58

«Ninguno de nuestros votantes entendería la falta de acuerdo y que no frenásemos un gobierno de izquierdas». Esa frase concentra la esencia del discurso de investidura que el candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, pronunció ayer en la Asamblea Regional. En la primera sesión del Pleno de Investidura, que hoy tendrá continuidad con las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios y la votación, centró todos sus esfuerzos en convencer al partido ultraconservador para que sume sus votos a la alianza PP-Ciudadanos y propicie un gobierno de fuerzas «liberales y reformistas». El candidato llevó a un segundo plano los objetivos sociales y económicos de ese Ejecutivo, pues, según indicaron desde su entorno, no tendrán sentido sin el apoyo que se le resiste.

En un discurso de apenas 45 minutos, López Miras llamó hasta en cinco ocasiones a Vox a sumarse a su proyecto. «Este compromiso es perfectamente compatible» con el acuerdo de gobernabilidad alcanzado por PP y Cs. Solo le puso un límite: «La garantía de que no se recortarán libertades individuales, la garantía de la ley y de la Constitución. Bajo esas premisas todo diálogo es posible». Una de las cuestiones que exige Vox para apoyar al PP es la revisión de la ley regional de Igualdad LGTBI y la derogación de varios de sus artículos.

López Miras se dirigió a la ultraderecha para demandarle sus votos a cambio de comprometerse «oficial y públicamente» a desarrollar las «políticas comunes que demandan». Entre estas destacó «bajar impuestos, reforzar la libertad y autonomía de los padres frente a los asuntos que conciernen a sus hijos, incluso abordando la revisión objetiva y jurídica de preceptos legales cuya constitucionalidad deba ser ratificada».

«Es la única posibilidad real de tener un gobierno moderado que extienda el clima de confianza política y económica necesario»

Pacto de Igualdad Social

Además de pedir los votos que necesita para seguir en San Esteban hasta 2023, López Miras anunció que, si es reelegido, su primera acción será negociar con empresarios, sindicatos y otros agentes sociales un Pacto por la Igualdad Social con medidas «concretas» y el presupuesto necesario. Aunque considera que, en general, la Región ha consolidado su recuperación económica tras superar una grave crisis, admitió que aún hay muchas personas que no la remontan y la brecha social se ha agrandado. «Soy consciente de que hoy existe una situación que no ocurría desde hace décadas: hay murcianos que trabajan 8 horas diarias y, aun así, no resulta suficiente para mantener a su familia, para independizarse o siquiera para encender la calefacción en invierno».

«Hay murcianos que trabajan 8 horas al día y aun así no pueden mantener a su familia o poner la calefacción»

Su objetivo será generar «igualdad de oportunidades para todos. Igualdad en salarios que sean dignos, en el acceso a la Educación y a la Sanidad, en la exigencia de derechos y en el cumplimiento de deberes. Igualdad en todos los aspectos de nuestras vidas», declaró.

Dicho pacto sería de aplicación a partir de 2020, porque, según el candidato, «hay familias que no pueden esperar más». Y añadió: «Si la principal causa de la pobreza es el paro, la creación de empleo resulta esencial para que cualquier otro objetivo llegue a cumplirse», destacó. Aun así, subrayó que la Región lidera el 'ranking' nacional de creación de empleo, aunque ahora el objetivo es que este sea de «calidad, estable, con unas retribuciones que sean capaces de reflejar mediante su incremento esa recuperación» a la que hizo varias alusiones.

Crear empresas

«Mi compromiso», explicó, «es el de seguir avanzando por esta senda. Pero no con ideologías ni aspiraciones más o menos ilusionadas, con medidas concretas. Por eso vamos a simplificar al mínimo los trámites para la creación de una empresa en menos de una semana y por vía telemática. Por eso, vamos a ampliar a tres años la 'cuota cero' para autónomos y crearemos una cuota reducida para los nuevos emprendedores con menos ingresos».

«Ninguno de nuestros votantes entendería la falta de acuerdo y que no frenásemos un gobierno de izquierdas»

En materia educativa, López Miras defendió la libertad de los padres para elegir el modelo de enseñanza y el colegio de sus hijos -«En esto sé que también coincide Vox», dijo en otro guiño a ese partido- y habló de reforzar la formación para que los jóvenes no tengan que labrarse el porvenir fuera de su tierra. El futuro también se ganará, añadió, con infraestructuras clave, entre las que citó el nuevo aeropuerto y la alta velocidad ferroviaria, la mejora de la financiación autonómica y la defensa del medio ambiente. El gran objetivo, reconoció, es conseguir «el vertido cero» en el Mar Menor.

«Un plan de renovación de infraestructuras permitirá que colegios e institutos puedan dar más y mejores servicios»

En materia de agua, el líder del PP defendió el Trasvase Tajo-Segura como recurso clave para el campo murciano, pidió un gran pacto nacional y se comprometió «a que esta bandera no sea de ningún partido» a partir de ahora. Todo ello, aseguró, debería tratarse como asuntos de Estado.

Contra el maltrato

También se refirió a la violencia machista y doméstica como «cuestiones que trascienden las ideologías: la violencia contra las mujeres, los ancianos y los niños, la financiación, el agua o el medio ambiente, por citar solo unas pocas. Es un eufemismo hablar de Estado de Bienestar cuando hay hogares que son un infierno por los malos tratos físicos o psicológicos, mujeres que no se sienten seguras paseando por la calle o en sus lugares de trabajo, niños que son maltratados o ancianos que sufren abusos. Hemos hecho mucho en este sentido, pero tenemos mucho más que hacer».

López Miras finalizó su intervención destacando que «es momento de avanzar y sumar, no de restar ni dividir. Los éxitos no se construyen desde los individualismos sino desde el trabajo en equipo. Mi compromiso es que el nuevo Gobierno sea el reflejo de la Región unida que somos. Una Región que necesita estabilidad y experiencia. No podemos permitirnos que se paralice ahora el progreso y las cotas de bienestar alcanzadas en los últimos años».

«Intentemos ser una sola voz para exigir al Gobierno la inaplazable reforma del sistema»

Sus palabras no convencieron a la oposición, incluido Vox, que hoy tiene previsto votar en contra de la investidura y propiciar una segunda sesión para el jueves por la tarde. En ella, el candidato del PP solo necesitará tener más votos a favor que en contra para seguir en San Esteban.