López Miras pide a Ciudadanos que aclare si pactará con el PSOE en la Región Fernando López Miras. / Martínez Bueso El presidente del PP asegura que no entienden que la formación naranja «no quiera saber nada del PSOE a nivel nacional y sí en Murcia» EUROPA PRESS Miércoles, 20 febrero 2019, 14:57

El presidente del PP de la Región, Fernando López Miras, emplazó a Ciudadanos este miércoles a aclarar si pactará en la Región con el PSOE en la Región de Murcia y con su líder, Diego Conesa, que es «colaborador íntimo» del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

López Miras contestó así a los periodistas durante una visita al municipio y al ser preguntado por la Junta Directiva Regional que el PP celebró este martes. Señaló que, si Ciudadanos a nivel nacional aprobó que no van a pactar con el PSOE, en la Región de Murcia «no somos menos que en el resto de España». «Por lo tanto, lo que no entendemos es que Cs no quiera saber nada del PSOE a nivel nacional y sí en la Región de Murcia», según López Miras, quien cree que «lo coherente y lo lógico sería que Cs pronunciase y que manifestase qué es lo que va a hacer para que ningún murciano se sintiera engañado después de las elecciones».

Recordó que en la Junta Directiva Regional del PP también se abordó la campaña electoral, que es inminente, y los cuatro meses que el partido «va a estar en la calle »haciendo lo que sabemos hacer, que es estar con las personas, hablar con ellos, escucharles y solucionar sus problemas«.

Al ser preguntado por si se da algún plazo para elaborar las listas, señaló que tiene de plazo «el que marca la Ley». Al margen de eso, recalcó que él, «evidentemente», lleva ya «tiempo» trabajando en esas listas y las tiene «muy trabajadas» ya. «Va habiendo filtros, cada día cae alguien y entra alguien nuevo», concluyó.

«Lo que corresponde es que Sánchez haga las maletas»

Al ser preguntado por el Gobierno central, López Miras criticó que Pedro Sánchez «viene ahora a hablar de cosas de las que no ha hablado en ocho meses», un periodo en el que «ha estado en manos de los separatistas catalanes».

Durante esos ocho meses, añade, «en España no se ha hablado de lo que preocupa a los españoles: no se ha hablado de impuestos, no se ha hablado de libertad; no se ha hablado de familias ni de educación». Ahora, cree que «lo que corresponde» es que Sánchez «haga las maletas y empiece a desalojar Moncloa porque van a llegar aquellos que sí que creen en España».

«Lo que tenía que haber hecho durante estos ocho meses es no dejar el protagonismo político de cada día en manos de presuntos delincuentes como Quim Torra y Puigdemont», criticó.

Respeto por las primarias de Cs

En declaraciones a Onda Regional y al ser preguntado por los candidatos que se presentan a las primarias de Ciudadanos, López Miras reconoció que el conocimiento que tiene del tema «es el mismo que tienen el resto de murcianos» a través de los medios de comunicación. En cualquier caso, mostró su «respeto» a los procesos internos de otros partidos políticos.

«Los respeto incluso más que los propios dirigentes de esos partidos políticos; yo me mantengo al margen», aseveró López Miras, quien remarcó que «cada uno tiene sus propios líos».