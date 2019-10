López Miras invita a partidos y ayuntamientos a colaborar en el decreto de protección integral

El Ejecutivo regional pretende que el decreto ley para la protección integral del Mar Menor, que quiere tener listo antes del 1 de enero de 2020, cuente con el mayor consenso posible, tanto de la comunidad científica como de los partidos políticos representados en la Asamblea, los ayuntamientos de la zona y todos los sectores implicados.

Por eso ayer, unas horas después de que el Consejo de Gobierno se comprometiera a aprobar en poco más de setenta días este proyecto legislativo, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, citó en San Esteban a los responsables de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox -también se invitó a Podemos, que no asistió debido a la situación de transitoriedad que vive la formación morada tras la marcha de Óscar Urralburu-, a quienes animó a integrarse en una comisión que se creará próximamente. En esta se analizará y se informará públicamente cada semana de la evolución de la laguna salada, y se sentarán las bases del decreto de protección. Lo mismo hizo con los alcaldes de Cartagena (Ana Belén Castejón), San Javier (José Miguel Luengo), San Pedro del Pinatar (Visitación Martínez), Los Alcázares (Mario Cervera) y Torre Pacheco (Antonio León), con los que se reunió después.

La propuesta de López Miras no encontró receptividad en el líder del principal partido de la oposición, Diego Conesa. El secretario general del PSRM señaló que la elaboración del decreto de protección del Mar Menor corresponde al Gobierno, por lo que si PP y Ciudadanos no se ven capacitados para abordar la regeneración de la laguna salada «deberían dejar paso». Las aportaciones de los socialistas vendrán, anunció Conesa, en el periodo de tramitación parlamentaria, una vez que el decreto ley esté en la Asamblea. No obstante, el secretario general de los socialistas murcianos pidió al Ejecutivo «la valentía que no ha tenido en estos 25 años» para revertir la crítica situación que vive el Mar Menor.

Los alcaldes se pronuncian Ana Belén Castejón. Cartagena «Es la primera vez que estamos hablando el mismo lenguaje. Toca remangarse y trabajar de forma conjunta, cada uno desde su responsabilidad» Mario Cervera. Los Alcázares «En nuestras manos está que el rumbo de la política sobre el Mar Menor cambie y que los políticos seamos parte de la solución y no del gran problema» Antonio León. Torre Pacheco «Son los técnicos los que deben guiar las soluciones, mientras que el papel de los políticos debe ser el de priorizar las inversiones necesarias para ponerlas en marcha» José Miguel Luengo. San Javier «Estamos ante un problema muy grave al que tenemos que dar respuesta entre todos. El presidente de la Comunidad está haciendo lo correcto» Visitación Martínez. San Pedro del Pinatar «La esperanza es lo último que se pierde y creo que, si hacemos lo que dicen los científicos que hagamos, estamos a tiempo de revertir la situación»

Para que el futuro decreto ley salga adelante será necesario el apoyo de Vox, pues el Gobierno no tiene mayoría absoluta. Por parte de este partido asistió a la cumbre de San Esteban Luis Gestoso, secretario del grupo parlamentario. Este repartió culpas entre PP y PSOE por el deterioro del Mar Menor y, respecto a la oferta del presidente de colaborar en la elaboración del proyecto legislativo, advirtió de que su partido solo irá a las reuniones si son para trabajar «y no para hacerse la foto».

En representación de Ciudadanos asistió Isabel Franco, que además es vicepresidenta del Ejecutivo. Franco valoró «el cambio de actitud» que, a su juicio, ha mostrado el presidente López Miras en las últimas 24 horas en relación al Mar Menor. «Nos va a tener a su lado en la adopción de medidas valientes para salvar este tesoro de la naturaleza que tenemos en la Región», dice.

Por su parte, el portavoz parlamentario popular en la Asamblea, Joaquín Segado, declaró que es «injusto» responsabilizar al Gobierno regional de la situación del Mar Menor, reclamando la unidad de todos para salvar la laguna salada.