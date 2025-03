López Miras insiste en que el plan de Lengua Árabe «no es regional ni recibe un solo euro de la Comunidad»

Fuensanta Carreres Martes, 25 de marzo 2025, 12:44 | Actualizado 15:34h. Comenta Compartir

La erradicación del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí de diez centros (con unos 350 alumnos) de la Región que ha exigido Vox para dar su apoyo a los presupuestos no está en la agenda del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien ha insistido en remarcar este martes que se trata de un plan estatal fruto de un acuerdo bilateral con el gobierno del Reino de Marruecos. «Es un programa que no es regional y no es competencia del Gobierno de la Región, y al que no se destina un solo euro. No forma parte de los presupuestos; nosotros podemos negociar con cuestiones que afecten a los presupuestos de la Región, y esta no es una de ellas porque no es competencia del Gobierno regional, no forma parte del currículo de la Consejería de la Región y no se le destina un solo euro».

Con todo, López Miras ha insistido en resaltar que la voluntad para llegar a un acuerdo con Vox que permita sacar adelante los presupuestos «es más que evidente y manifiesta, porque estamos pensando en que haya mejor sanidad e inversión en educación y políticas sociales. El único interés del gobierno de la Región de Murcia es que los presupuestos van a redundar en beneficios para el 1,6 millones de murcianos. Como tenemos un alto sentido de la responsabilidad, estamos intentando negociar, y estamos cediendo; somos conscientes de que en una negociación hay que dejarse pelos en la gatera, porque lo que queremos es que haya unos presupuestos buenos para los ciudadanos de la Región. Pero esto tiene que ser por ambas partes. Si ambas partes priorizamos esto, habrá presupuestos. La otra parte también tiene que mostrar esa voluntad».

Antelo sostiene que «la aplicación es competencia regional» Tras las declaraciones de López Miras, Vox reconoció que «es correcto» que el convenio es «competencias nacional», pero sostuvo que «la aplicación es competencia regional». «Es una barbaridad que Marruecos decida qué profesores entran en nuestras aulas bajo sus criterios. Además, en la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cantabria, todas gobernadas por el PP, este convenio no se aplica en los centros educativos», aseguraron fuentes del partido.