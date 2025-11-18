López Miras implica a la Región de Murcia para ayudar a reconstruir la zona ucraniana de Sumy El presidente firma un acuerdo con este territorio fronterizo con Rusia para impulsar proyectos, así como misiones técnicas y explorar inversiones

La Región de Murcia y el territorio de Sumy, en Ucrania, formalizaron este martes un protocolo que abre un marco estable de colaboración en áreas estratégicas, con el objetivo final de contribuir a la total reconstrucción y recuperación de esta zona tras la devastación causada por la guerra iniciada por Rusia. Esta región del nordeste de Ucrania es fronteriza con Rusia y ha sufrido numerosos ataques bélicos desde que comenzara la invasión.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y el jefe de la Administración estatal regional y de la Administración militar regional de Sumy, Oleh Hryhorov, suscribieron el acuerdo por vía telemática, con presencia del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha.

Durante la firma, López Miras trasladó «el apoyo, la solidaridad y el compromiso con el pueblo ucraniano», y subrayó que el acuerdo suscrito con Sumy es «el primer protocolo regional que Ucrania firma con una comunidad autónoma española». Por tanto, añadió, se trata de un documento «pionero y excepcional» que supone «un paso adelante de la Región en su compromiso con Ucrania. Con esta firma estamos al lado de la libertad y de quienes luchan por reconstruir su vida».

En cuanto a los ejes del acuerdo, el presidente señaló que el protocolo permitirá «fomentar proyectos conjuntos, fortalecer capacidades institucionales, impulsar misiones técnicas y explorar oportunidades de inversión».

López Miras puso en valor que la Comunidad es hoy «reconocida por su fortaleza económica, por su sector agroalimentario, por su capacidad industrial, por su liderazgo en innovación tecnológica y logística y por un modelo de gestión hídrica que es referencia internacional», y afirmó que «ese conocimiento estará ahora al servicio de la región de Sumy».

El presidente explicó que el protocolo permite avanzar en tres grandes ámbitos de cooperación. En primer lugar, informó de que «establecemos un marco estable de cooperación internacional, en el que ambas regiones expresamos nuestra voluntad de trabajar juntas en sectores estratégicos: el económico, el empresarial, el agroalimentario, el tecnológico, el educativo y el institucional».

En segundo lugar, «abrimos la puerta a proyectos concretos relacionados con el fortalecimiento de capacidades en ámbitos clave para el desarrollo de Sumy, algo especialmente relevante porque conecta el conocimiento del ecosistema económico de la Región con las necesidades reales de un territorio en proceso de recuperación», afirmó López Miras.

Finalmente, el máximo responsable autonómico subrayó que el protocolo contempla la organización de misiones técnicas, foros y encuentros que permitan identificar oportunidades de colaboración y de transferencia de conocimiento. En este sentido, López Miras recordó que, a comienzos de este año, la Región de Murcia recibió una delegación de alcaldes ucranianos «que pudo comprobar que estamos preparados para aportar soluciones reales».

