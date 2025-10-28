López Miras estudia sus opciones legales para mantener los consejos de gobierno los jueves El presidente de la Comunidad califica de «falta de respeto» que PSOE y Vox hayan puesto Plenos de control en la Asamblea el mismo día

David Gómez Martes, 28 de octubre 2025, 11:31 | Actualizado 12:05h.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia estudian fórmulas legales para mantener los jueves la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Así lo declaró este martes el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien calificó de «deslealtad institucional e incluso falta de respeto» la decisión adoptada por PSOE y Vox en la Junta de Portavoces, en la que acordaron fijar Plenos de control al Ejecutivo los jueves, sabiendo que ese día desde el comienzo de la legislatura «se celebra la reunión más importante del Gobierno regional, donde se aprueban medidas en beneficio de los ciudadanos». «¿Por qué, de todos los días de la semana, pretender poner la sesión de control al Gobierno el día que este celebra su reunión más importante?», se preguntó el jefe del Ejecutivo regional.

López Miras pidió explicaciones sobre los motivos de esta decisión de los grupos de la oposición. «Desde luego, la buena fe no está detrás», sentenció. Más bien, el presidente observa un intento claro de «sabotear y ultrajar» el trabajo del Gobierno regional. En ese sentido, arremetió contra «la pinza sistemática» que a su juicio forman PSOE y Vox en la Asamblea Regional, «que están en connivencia contra el Partido Popular».

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo regional calificó de «coherente» la decisión de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), de convocar elecciones autonómicas anticipadas ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos de la Comunidad. «Un político tiene que ser coherente y previsible y cuando decimos que sin presupuestos no se puede gobernar, hay que ser coherente», dijo. «Si Vox y PSOE en Extremadura pretenden bloquear, María Guardiola le ha dado la voz a los extremeños con coherencia, valentía y liderazgo».

Con los Presupuestos de 2025 «se puede acabar la legislatura»

Respecto a lo que ha ocurrido en Extremadura pueda pasar en la Región se pronunció el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, quien recordó que la Región de Murcia tiene presupuestos recién aprobados, los de 2025, «con los que perfectamente se puede acabar la legislatura».

Así, el portavoz popular señala que, aunque el partido no renuncia a aprobar cuentas públicas de 2026, en estos momentos lo ve «francamente difícil» debido «a la actitud de bloqueo permanente y de intentar torpedear la labor de Gobierno que está llevando a cabo Vox».