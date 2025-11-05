López Miras anuncia 7 millones de euros en ayudas a agricultores y ganaderos por la sequía El presidente informa de que el Consejo de Gobierno aprobará este jueves estas subvenciones, que beneficiarán a más de 2.500 trabajadores del sector agrícola

El Gobierno regional convocará 7 millones de euros en ayudas a ganaderos y agricultores que sufrieron pérdidas como consecuencia de la sequía. Así lo anunció este miércoles el presidente del Ejecutivo, Fernando López Miras, durante su visita en Jumilla a una finca de olivo de secano, uno de los cultivos que se beneficiarán de estas ayudas.

López Miras anunció que el Consejo de Gobierno «aprobará mañana mismo» estas ayudas de 7 millones de euros, de los cuales «5 millones van a ir destinados a agricultores de secano de olivar, de cereales, viñedos y plantas aromáticas» que sean solicitantes de ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Por su parte, los 2 millones restantes «se destinarán a ganaderos de ovino y caprino que hayan tenido pérdidas a consecuencia de la sequía, y que también sean solicitantes de la PAC», informó.

«Desde el Gobierno de la Región de Murcia estamos al lado de nuestro sector primario y queremos ayudarles en una situación tan complicada como la que están pasando», afirmó López Miras, quien agregó que «la solución, sobre todo para los cultivos de secano, es que lleguen las lluvias, pero mientras tanto, lo que vamos a hacer es ayudarles en todo lo que esté en nuestra mano para que puedan pasar de la mejor manera posible este episodio de sequía».

Son más de 2.500 los agricultores y ganaderos que van a recibir estas ayudas. En concreto, se beneficiará a un total de 1.966 profesionales del sector agrícola, que suman una superficie cultivada de cerca de 51.000 hectáreas. Por su parte, las ayudas destinadas a los ganaderos de ovino y caprino beneficiarán a 569 titulares. La Comunidad tuvo en cuenta la pérdida de rentabilidad de las explotaciones como consecuencia de la falta de lluvias, y con estas ayudas busca trasladar un apoyo que ayude a hacer viables esas explotaciones.

Daños por la sequía

En el caso de los cultivos leñosos, principalmente olivar y viñedo para vinificación, el déficit hídrico acumulado generó una reducción significativa de la producción de frutos respecto a campañas anteriores. En el caso de los herbáceos de secano como los cereales, la falta de lluvias limitó significativamente su producción, al igual que en el caso de las plantas aromáticas.

Por lo que respecta a la ganadería extensiva y semiextensiva de secano, las principales pérdidas a consecuencia de la falta de lluvias se producieron por los incrementos de costes derivados de la falta de pastos. Los ganaderos tuvieron que realizar mayores compras de piensos para poder alimentar a su ganado, lo que mermó la rentabilidad de las explotaciones.

Reivindica el Júcar-Vinalopó para el Altiplano

El presidente de la Comunidad se refirió también a la amenaza del cierre de acuíferos a partir de 2027, que perjudicaría especialmente a zonas de la Región de Murcia como el Altiplano. Así, subrayó que ante ese escenario «es muy importante que el trasvase Júcar-Vinalopó pueda llegar a la zona de Jumilla y Yecla, y vamos a trabajar en ello. Y por supuesto, necesitamos que no se recorte el trasvase Tajo-Segura, es decir, que ese hachazo del 50 por ciento de caudales que está planificando el Ministerio no se consume».

Finalmente, López Miras se reafirmó en que «vamos a seguir al lado de nuestros agricultores, al lado del sector primario, ayudando, reivindicando y luchando. La agricultura es Región de Murcia y la Región de Murcia es agricultura: no podemos permitir que nada ni nadie nos cambie esto».