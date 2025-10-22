López Miras anuncia la ampliación con dos millones de unas ayudas para comerciantes autónomos

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció este miércoles en la Asamblea Regional la ampliación con dos millones de euros de un programa ... de ayudas al sector del comercio de proximidad en la Región de Murcia que ya contaba con 700.000 euros, por lo que el montante total ascenderá a 2,7 millones.

El jefe del Ejecutivo realizó este anuncio durante el Pleno de Control que se celebra este miércoles en la Asamblea Regional, donde responde a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios.

Miras precisó que este fondo permitirá al sector del comercio de proximidad, «que es el que concentra a la mayoría de los 105.000 autónomos de la Región de Murcia», afrontar gastos como los alquileres y los suministros, así como impulsar medidas de digitalización que les permitan avanzar en modernización y competitividad.

El presidente contrapone su política con la del Gobierno de Pedro Sánchez, que anunció una subida de cuotas a autónomos que en la Región tendría un impacto de 200 millones de euros. Aunque el Ejecutivo central rectificó, López Miras no se termina de fiar de esta marcha atrás y manifestó la intención de la Comunidad de «seguir protegiendo a nuestros autónomos mientras Pedro Sánchez les asfixia». En ese sentido, recordó medidas ya puestas en marcha como la cuota cero, la oficina del autónomo y la estrategia integral, que ya se ha desplegado en un 80% y que será renovada en 2027.

El anuncio fue realizado tras la pregunta formulada al presidente de la Comunidad por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, quien denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez «está dejando el salario de los españoles como un queso gruyeme, lleno de agujeros por todos lados». Por contra, el Gobierno de López Miras «ha creado un escudo que vamos a desplegar ahora para proteger a nuestros autónomos de Pedro Sánchez.

Preguntas sobre inmigración y vivienda

Fernando López Miras también tuvo que responder a las preguntas de Podemos y Vox. El PSOE se quedó sin participar en el debate debido a que la Mesa consideró que presentó su pregunta, que versaba sobre el cribado del cáncer de mama, fuera de plazo.

El portavoz de Vox, José Ángel Antelo, preguntó si se están haciendo pruebas periciales para determinar la edad a los menores extranjeros no acompañados. Antelo afirma que la mayoría de estos son en realidad mayores de edad y responsables de «machetazos y violaciones» que, según él, ocurren con frecuencia en Torre Pacheco y el Barrio del Carmen de Murcia.

El jefe del Ejecutivo afirmó que estas se están haciendo, aunque explicó el protocolo. «Se trata de una competencia exclusiva de la Ley de Extranjería. El único documento legal que determina la edad es el decreto de la Fiscalía, que solo admite pruebas periciales del Instituto de Medicina Legal. Lo que hacemos nosotros es que, cuando algún servicio de la Comunidad detecta un posible fraude, se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal», detalló Miras. El presidente insistió en que este protocolo funciona, como se vio recientemente en el Hospital Naval de Cartagena, «donde se detectó que 350 inmigrantes supuestamente adultos eran en realidad menores de edad y la Comunidad tuvo que asumir su tutela». También se localizó a 97 menores que eran adultos, lo que supone «el 6% del total que llegaron, no la mayoría como dice usted», respondió Miras a José Ángel Antelo.

En su réplica, el presidente de Vox lanzó una advertencia al jefe del Ejecutivo regional y los consejeros: «Tienen hasta el 31 de diciembre para cumplir el acuerdo de Presupuestos. El consejero que no cumpla, no se comerá el turrón».

María Marín cuestionó el plan de vivienda asequible, al señalar que el precio de estas viviendas (1.800 euros por metro cuadrado) es superior al que hay actualmente en el mercado. «A usted la gente que no puede pagarse una vivienda le trae sin cuidado, porque usted y su partido son los mayordomos de la patronal del sector inmobiliario», reprochó Marín. Miras respondió que el decreto de vivienda asequible es «pionero y vanguardista», y denunció que el problema de la vivienda en España lo ha creado la ley del Gobierno central del PSOE, «apoyada por Podemos y Bildu».