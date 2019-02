López Miras: «Analizaremos la Ley de Cambio Climático, no vamos a permitir un ataque más al Tajo-Segura» Acto de despliegue del cartel conmemorativo del 40 aniversario del Tajo-Segura. / CARM El presidente regional asegura que «como este anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros deje la más mínima duda de que puedan verse afectadas las transferencias agua, nos van a escuchar» LA VERDAD Murcia Viernes, 22 febrero 2019, 16:02

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, aseguró este viernes que «estamos expectantes» ante la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, y «vamos a analizarlo coma por coma y punto por punto», porque «no vamos a permitir que se vuelva a poner en cuestión ni que se ataque el trasvase Tajo-Segura».

«Como esta ley deje el más mínimo resquicio o duda de que puedan verse afectadas las transferencias del trasvase, nos escucharán», remarcó López Miras en el acto de despliegue, en la fachada de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, del cartel conmemorativo del 40 aniversario del Tajo-Segura, bajo el lema '40 años de unidad', «porque es el agua que debería unirnos a todos los españoles», dijo el presidente.

Se trata de una acción realizada junto con el Sindicato Central de Regantes de Acueducto (Scrats) «para reconocer y reivindicar la necesidad de mantener la infraestructura hídrica más solidaria de España», dijo el jefe del Ejecutivo regional, quien afirmó que «no solo vamos a estar luchando aquí, en Madrid, en Bruselas y donde haga falta con un discurso de unidad que garantice un Pacto Nacional del Agua y que no se toque el trasvase, sino que, además, vamos a estar enfrente de quienes quieran cerrarlo, digan que los trasvases tienen que ser algo extraordinario o afirmen que la Región no necesita agua y que el problema es que cultiva demasiado».

López Miras señaló que «no vamos a permitir que se ningunee más a la Región de Murcia». Recordó que «primero fue el retraso en la llegada del AVE y me temo que ahora van a querer que sea el trasvase Tajo-Segura, y por ahí no vamos a pasar», apostilló. Defendió que el trasvase «es sinónimo de crecimiento y prosperidad», ya que, tan solo en la Región de Murcia, 100.000 familias viven gracias al agua del trasvase. El 70 por ciento de la fruta y hortaliza que se produce se exporta al resto del mundo y uno de cada cinco euros que se generan en la Región proviene del campo y la industria agroalimentaria.

El presidente afirmó que «hay que hablar de agua como una política de Estado», y subrayó que «un Gobierno coherente, responsable y que crea en España debe buscar soluciones para que todos los españoles tengan el agua que necesitan». En este sentido, apeló a la necesidad de un Pacto Nacional del Agua y a la construcción de las infraestructuras necesarias en aquellos territorios que no cuenten con ellas pero si dispongan de agua.

40º aniversario del Tajo-Segura

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 16 de enero la difusión del logotipo conmemorativo del 40º aniversario del trasvase Tajo-Segura y su implantación en toda la Administración regional, tras suscribir un acuerdo con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) para la celebración conjunta de esta importante efeméride.

El Scrats agrupa a 80 comunidades de regantes y los recursos del trasvase se destinan a más de 147.000 hectáreas de cultivos, de los que el 70 por ciento de su producción se destina a la exportación, lo que supone un aporte económico estratégico al PIB de España.

El acuerdo con el Scrats contempla la cesión del logotipo diseñado por el sindicato para su utilización en campañas de publicidad institucional, páginas web, redes sociales y otros soportes, además de en todos los documentos de la Administración regional y su sector público destinados a los ciudadanos o a entidades públicas o privadas.

Con la acción llevada a cabo este viernes en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, el objetivo del Gobierno regional es defender la importancia del Tajo-Segura desde su inauguración en 1979 para contribuir a garantizar el progreso económico y social de la Región y las provincias de Alicante y Almería, zonas en las que el trasvase abastece directamente a más de 2,5 millones de habitantes y garantiza 250.000 empleos.