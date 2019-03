López Miras acusa a Sánchez de pretender que los funcionarios «paguen la infrafinanciación» Celdrán, Jiménez (saludando a Pedro Chico, extécnico de Turismo), Miras y Guardiola. / antonio gil / AGM El presidente regional rechaza la decisión del Ministerio de Política Territorial de paralizar el pago de las extras y la carrera profesional LA VERDAD MURCIA Jueves, 21 marzo 2019, 01:53

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, lamentó ayer que el Gobierno nacional «amenace» con no dejar que los empleados públicos de la Región recuperen los complementos retributivos que se les suspendieron en 2012 y 2013, y con que los profesionales del ámbito sanitario tampoco vean reconocida su carrera profesional. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntado por este asunto, López Miras consideró que se trata de «un despropósito más de Pedro Sánchez», que «ahora pretende que sean los funcionarios y los empleados públicos, que han soportado parte de la crisis, los que también paguen la infrafinanciación a la que el Gobierno socialista tiene condenada a la Región».

El presidente de la Comunidad consideró que esta decisión «nos mantiene como españoles de segunda, siendo los peor financiados junto con la Comunidad Valenciana», y añadió que el Gobierno regional «no está de acuerdo» con esta medida. Además, recordó que la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2019 «recoge que los empleados públicos deben recuperar los derechos que vieron suspendidos durante la crisis».

Días festivos en la Región de Murcia en 2020 Miércoles 1 de enero Año Nuevo Lunes 6 de enero Día de Reyes - Epifanía del Señor Jueves 19 de marzo San José Jueves 9 de abril Jueves Santo Viernes 10 de abril Viernes Santo Viernes 1 de mayo Día del Trabajo Martes 9 de junio Día de la Región de Murcia Sábado 15 de agosto Asunción de la Virgen Lunes 12 de octubre Fiesta Nacional Lunes 7 de diciembre Posterior al Día de la Constitución Martes 8 de diciembre Inmaculada Concepción Viernes 25 de diciembre Día de Navidad

Como adelantó ayer 'La Verdad', la recuperación de la carrera profesional es un incremento salarial que no está contemplado en el decreto aprobado por Pedro Sánchez para garantizar la subida salarial a los empleados públicos, mientras que la devolución de los complementos de las pagas extra de 2013 y 2014 solo pueden llevarla a cabo las comunidades autónomas que cumplen el objetivo de déficit y deuda y la regla de gasto, cosa que no hace la Región. Sin embargo y aunque todavía no tiene fecha, López Miras pretende reunirse con el Ministerio de Política Territorial para evitar que «impida» al Gobierno de la Comunidad «reconocer el trabajo y los sacrificios que han hecho los empleados públicos».

Tres puentes

Entre otras cuestiones, el Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno, a propuesta de la Consejería de Empleo, al calendario de días inhábiles a efectos laborales para el año 2020, que incluye un puente el jueves 19 de marzo, día de San José; otro correspondiente al Día de la Región, 9 de junio, que cae en martes, y un tercero a principios de diciembre por las festividades de la Constitución y la Inmaculada Concepción. A partir de hoy, los consistorios deben remitir a la Comunidad su elección de días, a fin de fijar definitivamente el calendario de festivos.