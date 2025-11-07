Lonja Home renueva completamente su exposición de cocinas Santos Destacan por un diseño centrado en la ergonomía y la funcionalidad, con soluciones innnovadoras para aprovechar cada rincón de la cocina

Lonja Home, referente en diseño y arquitectura de interiores en el sureste español desde 1942, ha renovado completamente su exposición de cocinas Santos.

Con más de 70 años de experiencia en el sector, Santos es, con diferencia, la marca líder en la fabricación nacional. Su filosofía se resume en la creación de «cocinas creadas para durar».

Lonja Home y Santos presentan diseños donde «belleza y funcionalidad se unen para generar espacios optimizados, prácticos y acogedores», priorizando la comodidad del usuario, la facilidad de limpieza, la capacidad de almacenamiento y la durabilidad de los materiales.

Las cocinas expuestas destacan por un diseño centrado en la ergonomía y la funcionalidad. Santos se enfoca en eliminar lo superfluo para conseguir espacios limpios y organizados. Este objetivo se alcanza mediante soluciones innovadoras que aprovechan cada rincón de la cocina:

Mayor capacidad de almacenamiento, priorizando el uso de cajones y gavetas de extracción total en la zona baja en lugar de puertas, lo que permite acceder cómodamente a todo el contenido.

Aprovechamiento integral del espacio, incorporando el exclusivo cajón zócalo, un sistema que utiliza la altura disponible hasta el suelo para ofrecer un nivel extra de almacenamiento, logrando hasta cuatro niveles de organización en los módulos bajos.

La calidad del producto Santos está avalada por rigurosas pruebas de laboratorio sobre sus materiales y sistemas, lo que permite a la marca ofrecer una sólida garantía de cinco años en sus cocinas. Además, cuenta con certificaciones internacionales de gestión de calidad, ambiental y de seguridad (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y GS).

Con esta actualización de su showroom, Lonja Home reafirma su compromiso de ofrecer a sus clientes las soluciones más avanzadas, funcionales y estéticas, combinando diseño de vanguardia y calidad en el corazón del hogar.

Lonja Home invita a todos los profesionales del sector y al público en general a visitar el renovado showroom para experimentar de primera mano la innovación, el diseño depurado y las altas prestaciones de las cocinas Santos.

Más información: lonjahome.com

