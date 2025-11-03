La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pablo Guzmán (de pie), Eva Guillén y Pablo Manjabacas revisan la información suministrada por Lola, en La Arrixaca. Guillermo Carrión / AGM

Lola, la IA que cuida de los pacientes con cáncer de próstata en La Arrixaca

Un programa de asistencia virtual detecta mediante llamadas periódicas posibles complicaciones en los enfermos, en cuyo caso avisa a los urólogos mediante una alerta

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:21

José del Baño recibe cada cierto tiempo en su hogar de Casas Nuevas, en Mula, la llamada de Lola. Ella le pregunta cómo se encuentra, ... si tiene dolor o si hay sangre en orina. Si siente alguna molestia, Lola le pide que detalle los síntomas. Después, traslada toda esta información al urólogo de José en La Arrixaca, donde el paciente está en seguimiento por un cáncer de próstata del que fue operado hace ya tres años.

