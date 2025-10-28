Las lluvias volverán a la Región de Murcia a partir de esta tarde La previsión de la Aemet también contempla un descenso generalizado de las temperaturas este martes, aunque subirán el miércoles

LA VERDAD Martes, 28 de octubre 2025, 10:52 Comenta Compartir

Los cielos encapotados y la llovizna serán la tónica en la Región de Murcia desde la tarde de este martes y durante el miércoles, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). No serán lluvias abundantes como las que trajo consigo la dana 'Alice' sino precipitaciones débiles que serán más probables en las comarcas del Noroeste, Vega Alta del Segura, Alto Guadalentín y en el Altiplano.

Concretamente, a partir de las 18 horas de este martes, habrá un 95% de probabilidades de lluvia en Caravaca de la Cruz y un 80% en Lorca, Jumilla y Cieza. Las precipitaciones serán menos probables en las zonas de Murcia, con un 35%, y en el litoral de la Región, con una estimación del 25% en la zona de San Javier y un 20% en Cartagena.

Por contra, el miércoles será más posible que se produzcan lluvias en los puntos antes mencionados, con una probabilidad del 45% en Murcia, 70% en Cartagena y 55% en San Javier, mientras que los porcentajes bajarán en las comarcas del Noroeste, Vega Alta del Segura, Alto Guadalentín y en el Altiplano.

La previsión de la Aemet también contempla un descenso generalizado de las temperaturas este martes, después de que el otoño arrancara relativamente caluroso estos últimos días. En concreto, se esperan 16 grados de mínima y 23 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.

Sin embargo, el miércoles los termómetros recuperarán algunos grados. Las temperaturas estarán en ligero ascenso, tanto en las mínimas como en las máximas, algo que será localmente notable para las máximas del norte de la Región.

Los cielos permanecerán cubiertos de nubes durante la tarde de este martes y serán muy nubosos el miércoles.

, con precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. Los vientos serán flojos y variables, con intervalos de componente sur este martes por la tarde que serán más intensos durante el miércoles, cuando tenderán a rachas del suroeste de moderadas a fuertes en el litoral al final de la jornada.