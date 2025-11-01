Las lluvias torrenciales dejan cada vez más pérdidas económicas en el Segura por las inundaciones

Aprender a convivir con las lluvias torrenciales en un territorio propenso, y cada vez más, a las inundaciones es un escenario al que la ... Región de Murcia se acerca irremediablemente. La escasa o lenta adaptación de la Comunidad para hacer frente a las consecuencias del cambio climático ya tiene un problema muy visible. El desarrollo urbanístico ha crecido en las últimas décadas sobre zonas inundables, incrementando poco a poco la exposición al riesgo de sufrir estos eventos catastróficos. El resultado final es que las pérdidas económicas crecen, y seguirán en aumento conforme haya más superficie construida en terreno peligroso.

Estas son algunas de las conclusiones preliminares que los investigadores del área de Geografía Humana de la Universidad de Murcia, Alfredo Pérez Morales y Salvador Gil Guirado, han obtenido en un estudio sobre el riesgo de inundación en la demarcación hidrográfica del Segura, donde cerca del 19% de las edificaciones están en zonas inundables. «Hay una tendencia a que los episodios de inundaciones durante el último siglo sean menores o se mantengan estables, pero esos eventos están afectando a un mayor número de municipios», explica el profesor Pérez Morales.

Los expertos de la UMU se preguntaban si el aumento del riesgo de inundación y de las pérdidas económicas en la demarcación del Segura viene ocasionado por una alteración de la dinámica atmosférica asociada al cambio climático o por una mayor exposición o vulnerabilidad (urbanización, sellado del suelo u ocupación de zonas inundables en la cuenca).

Los doce municipios del litoral «presentan una incidencia de inundaciones 1,5 veces superior» a la de los 115 municipios del interior

Para el análisis se han empleado modelos de Copernicus (el programa de la Unión Europea para monitorizar la Tierra) sobre lluvias torrenciales, la base de datos del Consorcio de Compensación de Seguros o la recopilación de casos de inundaciones desde el año 1258 en los 127 municipios de la cuenca del Segura, usando, entre otras herramientas, la hemeroteca de LA VERDAD.

Más riesgo en el litoral

«La exposición urbana y residencial explica el incremento de los casos en las últimas décadas», confirma el experto. Esa exposición al riesgo se fue compensando en los municipios del interior de la cuenca, donde presas u otras infraestructuras hidráulicas ayudaron a rebajar el peligro. Sin embargo, desde 1960 ese riesgo se ha desplazado hacia el litoral regional (Águilas, Mazarrón, San Javier o Los Alcázares) por el avance del urbanismo a demanda del turismo y las segundas residencias.

Los doce municipios del litoral de la cuenca «presentan, en conjunto, una incidencia de inundaciones aproximadamente 1,5 veces superior a la de los 115 municipios interiores», concluye el estudio. Pérez Morales, quien ha trabajado en esta investigación con Josep Barriendos y Mariano Barriendos, de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua respectivamente, advierte de que esta situación se puede agravar de cumplirse los escenarios previstos del cambio climático.