La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos vecinos cruzan una calle de Los Alcázares con botas de agua tras las últimas inundaciones. ANTONIO GIL / AGM

Las lluvias torrenciales dejan cada vez más pérdidas económicas en el Segura por las inundaciones

Cerca del 20% de los edificios de la cuenca están en zona inundable, fruto de un urbanismo que dispara la exposición a ese riesgo

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:24

Comenta

Aprender a convivir con las lluvias torrenciales en un territorio propenso, y cada vez más, a las inundaciones es un escenario al que la ... Región de Murcia se acerca irremediablemente. La escasa o lenta adaptación de la Comunidad para hacer frente a las consecuencias del cambio climático ya tiene un problema muy visible. El desarrollo urbanístico ha crecido en las últimas décadas sobre zonas inundables, incrementando poco a poco la exposición al riesgo de sufrir estos eventos catastróficos. El resultado final es que las pérdidas económicas crecen, y seguirán en aumento conforme haya más superficie construida en terreno peligroso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro terremotos se dejan sentir en varios municipios de la Región de Murcia
  2. 2 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  3. 3 Desmantelan el punto de droga «más activo» de Torre Pacheco: un clan familiar que traficaba con cocaína
  4. 4

    La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de Vox y la izquierda
  5. 5 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Molina de Segura
  6. 6 Arde una furgoneta en la pedanía de Cobatillas, en Murcia
  7. 7 Belmonte, Breis y Sívori se despiden de la plantilla del Efesé
  8. 8 Arrestado por echar pegamento en las cerraduras de siete peluquerías de Alcantarilla para que no pudieran abrir
  9. 9

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  10. 10 Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las lluvias torrenciales dejan cada vez más pérdidas económicas en el Segura por las inundaciones

Las lluvias torrenciales dejan cada vez más pérdidas económicas en el Segura por las inundaciones