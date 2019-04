Las lluvias desafían las buenas perspectivas de ocupación hotelera para Semana Santa Un grupo de personas hace frente en la playa de Las Sirenas, en La Manga, al aire y a los nubarrones que ayer comenzaron a asomar por la costa. / antonio gil / AGM Cancelaciones y frenazo en las reservas de última hora amenazan el «lleno técnico» en la costa y las ciudades DANIEL VIDAL Jueves, 18 abril 2019, 03:28

La escasez de agua hace que la Región mire al cielo de forma habitual, pero esta semana lo hace con especial intensidad. Las previsiones de los empresarios del sector hotelero anticipaban una Semana Santa «muy buena», con unas cifras de ocupación en alojamientos turísticos por encima de las registradas el año pasado e incluso un «lleno técnico» -entre el 90% y el 95% de ocupación- en la costa y las principales ciudades de la Comunidad a partir de mañana. Aunque otras previsiones, las meteorológicas, amenazan con echar por tierra las buenas expectativas de los empresarios del sector.

Las lluvias que pueden regar desde hoy mismo toda la Región de Murcia, según anuncia desde hace días la Agencia Estatal de Meteorología, ya están produciendo «algunas cancelaciones» en las reservas. Así lo asegura, al menos, el presidente de la Agrupación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Cartagena y Comarca, Juan Carlos García, quien se muestra contundente al afirmar que «las previsiones meteorológicas nos están matando». Aunque la Semana Santa arrancó en la zona con una ocupación hotelera «dos o tres puntos superior a la del año pasado» y, desde hace días, se había colgado el cartel de «lleno técnico» para el fin de semana, tanto en La Manga como en la ciudad, García confía en que «las reservas de última hora» ayuden a «capear el temporal» y poder mantener así las buenas cifras previstas.

Un informe publicado la semana pasada por el 'lobby' turístico Exceltur indicaba que tres de cada cuatro empresarios del sector en la Región de Murcia espera superar esta Semana Santa los números del año pasado. Entre ellos, está María del Carmen Ayala, presidenta de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia (Ashomur), que tenía la «clara sensación» de que se podían mejorar las cifras. Asegura que las previsiones meteorológicas, con un descenso de las temperaturas y una borrasca que previsiblemente barrerá la Región hasta el domingo, «afectan negativamente» a las ventas, que han registrado «un parón». Ayala no ha percibido en los hoteles de la capital tantas cancelaciones como en la costa, aunque teme que en las próximas horas se sucedan esas llamadas de última hora que cualquier hotel rehúye. «Ojalá se equivoquen las previsiones... meteorológicas», apunta Juan Carlos García.

Los protagonistas Soledad Díaz. Presidenta de Hostetur «En la costa casi no tenemos cancelaciones, de momento, y las que hay no son achacables a las previsiones de lluvias. Lo que sí estamos notando es un frenazo en las reservas de última hora». Juan Carlos García. Presidente de Agrup-Hotel «Las previsiones meteorológicas nos están matando y ya tenemos cancelaciones. Habíamos arrancado la semana con una ocupación que era dos o tres puntos superior a la del año pasado». María del Carmen. Ayala Presidenta de Ashomur «Las ventas han sufrido un parón. Temo que también se produzcan cancelaciones, porque los hoteles de Murcia presentaban un lleno técnico para los días más importantes de la semana».

«Si llueve tampoco pasa nada; en vez de playa nos quedamos un poco más recogidos», se muestra siempre optimista Soledad Díaz, presidenta de la Asociación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur), quien cree que las cancelaciones de reservas que pueden producirse «no son achacables al mal tiempo; la gente que tiene previsto salir tiene la necesidad de salir... y acaba saliendo». Soledad Díaz asegura que los hoteles de la costa «casi no han tenido cancelaciones», y sí han podido notar, como en la capital y otras ciudades, «un frenazo en las reservas de última hora», que son claves a la hora de mantener ese «lleno técnico».

Viviendas turísticas

Los que no parecen muy preocupados por las lluvias son los miembros de Aloja, asociación integrada por propietarios y gestores de viviendas y apartamentos de uso turístico. El presidente de Aloja, Gregorio Morales, asegura que la política de cancelación de este tipo de alojamientos -que exige un margen más amplio para comunicar la anulación de la reserva sin perder dinero- hace que las previsiones meteorológicas no afecten ni un ápice a sus cuentas. Al menos 'a priori'. «Muchos clientes son extranjeros que tienen el apartamento reservado junto con el avión y otros servicios, y no van a cancelar porque vaya a llover», explica Morales, que se muestra encantado con la «oferta increíble de la Región de Murcia». Y también por el hecho de que no quede una sola habitación libre en cualquiera de sus alojamientos, la mayoría en Cartagena: «Estamos hasta arriba», celebra.

Murcia es la tercera región con peores expectativas para estos días en turismo rural

No pueden decir lo mismo los empresarios turísticos de las zonas alejadas de la costa y de los grandes núcleos urbanos. La previsión de ocupación en alojamientos rurales para esta Semana Santa no llega ni al 60% en la Región (58%), según se desprende de un estudio publicado por la web 'escapadarural.com'. Murcia sigue anclada en la parte baja de los destinos rurales preferidos del país, en este caso, como la tercera comunidad con peores expectativas por detrás de Madrid y Galicia, y a mucha distancia de la media de ocupación nacional (71%). Aún queda margen para caer un poco más en este 'ranking'.