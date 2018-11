«Llevamos tres días sin vivir, mirando al cielo» 00:21 Una vecina de Los Alcázares intentaba sacar ayer agua de su patio con un recogedor, ante la mirada de un viandante. / pablo sánchez / agm El temor al desbordamiento de la rambla del Albujón hizo desalojar de madrugada a 60 vecinos de Las Lomas y Bahía Bella ALEXIA SALAS LOS ALCÁZARES. Martes, 20 noviembre 2018, 03:37

Carmen no deshace el macuto con la ropa de sus hijos, de 4 y 12 años, por si tiene que volver a salir corriendo en cualquier momento. «Llevamos tres días sin vivir, mirando al cielo y a la rambla», explica nada más volver a su casa en Las Lomas del Rame, la barriada más al sur del casco urbano y la más amenazada por la rambla del Albujón. «A las 2.20 horas -de ayer- nos despertaron unas sirenas muy fuertes, unas luces y un altavoz con unas voces que decían que saliéramos de casa porque se desbordaba la rambla y que nos fuéramos al Centro de Seguridad», no se le olvida a Carmen. Junto con otros 59 vecinos fueron evacuados (18 de ellos de Cartagena), unos 38 a las habitaciones del Centro de Tecnificación Deportiva de Los Narejos, y el resto a casas de familiares, ya que «la rambla del Albujón se encontraba al 95%y ya saltando la cota», explica el concejal Nicolás Ruiz.

«Nos asustamos mucho. Mi hijo me decía que sus dinosaurios se iban a llenar de barro», cuenta la vecina. «Metí ropa y unas pastillas en el macuto, subí a lo alto la tele y el ordenador, y nos fuimos a casa de mi tía», afirma, sin que haya podido ahuyentar aún el miedo del cuerpo. El temor regresa cada mañana lluviosa. «El jueves pasado llamé el 112 para saber si había clases y se podía circular, y me dijeron que no había problemas. A media mañana dejaron a mi hija sola en la calle cuando desalojaron el instituto», explica Carmen con enfado.

Su familia no ha olvidado las inundaciones de diciembre de 2016 en Las Lomas: «Cuando se desbordó la rambla no les dio tiempo a avisar a nadie y nos dejaron incomunicados porque en el acceso llegaba el agua por la cintura». No descarta cambiarse de zona para dormir tranquilos cuando el cielo se llene de nubes. «Como alcazareña me sienta muy mal que el Consistorio haga proyectos de mucho dinero para un polideportivo precioso cuando no se ha arreglado la rambla, que va a volver a inundarlo todo», explica. Ayer entró agua en abundancia en el polideportivo.

Un camión municipal repartió la tarde anterior sacos de tierra para que los vecinos los colocaran en las puertas. Otros recurrieron a los tablones en vallas y jardines. Nadie pudo evitar que el agua llegara por su cauce habitual, por La Dorada, la calle Joaquín Blume y el centro hacia el Mar Menor. En San Javier también inundó las avenidas, el barrio de Los Ríos y las calles de La Ribera, donde la riada volvió a volcar toneladas de lodo a la laguna, que era ayer un gran charco marrón. En la carretera del aeropuerto, el desbordamiento de restos de la depuradora provocó un intenso hedor y grandes bolsas de agua que atrajeron a decenas de gaviotas. Los alrededores del centro comercial Dos Mares también quedaron anegados. A media mañana se pudo restablecer el acceso a la avenida Miguel Ángel Blanco que conecta con la autovía de Sucina y el hospital Los Arcos. Peor lo tuvieron los vecinos de Torre Pacheco, donde se declaró el corte de todas las carreteras secundarias excepto las de El Jimenado y La Palma.

La zona agrícola se fue convirtiendo en un humedal que empieza a provocar daños en los cultivos de hoja verde. El alto nivel freático impide la filtración normal de la tierra, por lo que numerosas plantaciones permanecen encharcadas.