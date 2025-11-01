La llegada de turistas extranjeros roza el récord en la Región de Murcia en los 9 primeros meses La visita de más de 952.000 viajeros internacionales es la segunda mayor de la serie histórica, tras la registrada en el año 2018

La Región de Murcia recibió 952.261 turistas extranjeros durante los primeros nueve meses del año, la segunda cifra más elevada de la serie histórica, solo por detrás de la registrada en 2018 (918.888), según los datos publicados por la Encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato supone un crecimiento del 5,7% respecto a 2024, por encima del promedio nacional (3,5%).

Además, el gasto total generado por estos visitantes alcanzó una cifra récord de 1.382,6 millones de euros, frente a los 1.234,9 millones de 2024, lo que representa un incremento interanual del 12 por ciento, es decir, 147,6 millones de euros más (frente a la subida del 7% de media nacional). El gasto medio diario de los turistas extranjeros que visitaron la Región se situó en 125,89 euros, un 13,6% más que el año pasado (4,5% en España), según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

La Región también destacó como la comunidad en la que los visitantes internacionales realizaron estancias más prolongadas, con una media de 11,5 días, muy por encima de la media española (7 días).

En cuanto al medio de transporte utilizado por parte de los turistas extranjeros que viajan a la Región, el transporte aéreo representó el 68,5% del volumen total en los primeros nueve meses de 2025, es decir, 652.244 turistas, frente a 563.299 turistas en el mismo periodo de 2024. La cuota de turistas que entraron por vía aérea se incrementa en 6 puntos, pues fue del 62,5% entre enero y septiembre del año 2024.

En lo que respecta al origen, Reino Unido fue en este periodo el principal emisor de turismo internacional a la Región, con 297.885 turistas, un 31,3% del total y con un incremento interanual del 24,1%. Le siguieron Francia, con 147.052 turistas (15,4% del total), Bélgica, con 77.608 turistas (8,1%), Portugal, con 59.574 (6,3%) y Países Bajos, con 58.167 turistas (5,8%).