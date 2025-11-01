La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas en Murcia, en una imagen de archivo. Nacho García

La llegada de turistas extranjeros roza el récord en la Región de Murcia en los 9 primeros meses

La visita de más de 952.000 viajeros internacionales es la segunda mayor de la serie histórica, tras la registrada en el año 2018

EP

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:46

Comenta

La Región de Murcia recibió 952.261 turistas extranjeros durante los primeros nueve meses del año, la segunda cifra más elevada de la serie histórica, solo por detrás de la registrada en 2018 (918.888), según los datos publicados por la Encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato supone un crecimiento del 5,7% respecto a 2024, por encima del promedio nacional (3,5%).

Además, el gasto total generado por estos visitantes alcanzó una cifra récord de 1.382,6 millones de euros, frente a los 1.234,9 millones de 2024, lo que representa un incremento interanual del 12 por ciento, es decir, 147,6 millones de euros más (frente a la subida del 7% de media nacional). El gasto medio diario de los turistas extranjeros que visitaron la Región se situó en 125,89 euros, un 13,6% más que el año pasado (4,5% en España), según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

La Región también destacó como la comunidad en la que los visitantes internacionales realizaron estancias más prolongadas, con una media de 11,5 días, muy por encima de la media española (7 días).

En cuanto al medio de transporte utilizado por parte de los turistas extranjeros que viajan a la Región, el transporte aéreo representó el 68,5% del volumen total en los primeros nueve meses de 2025, es decir, 652.244 turistas, frente a 563.299 turistas en el mismo periodo de 2024. La cuota de turistas que entraron por vía aérea se incrementa en 6 puntos, pues fue del 62,5% entre enero y septiembre del año 2024.

En lo que respecta al origen, Reino Unido fue en este periodo el principal emisor de turismo internacional a la Región, con 297.885 turistas, un 31,3% del total y con un incremento interanual del 24,1%. Le siguieron Francia, con 147.052 turistas (15,4% del total), Bélgica, con 77.608 turistas (8,1%), Portugal, con 59.574 (6,3%) y Países Bajos, con 58.167 turistas (5,8%).

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  2. 2 Desmantelan el punto de droga «más activo» de Torre Pacheco: un clan familiar que traficaba con cocaína
  3. 3

    La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de Vox y la izquierda
  4. 4 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Molina de Segura
  5. 5 Arde una furgoneta en la pedanía de Cobatillas, en Murcia
  6. 6 Belmonte, Breis y Sívori se despiden de la plantilla del Efesé
  7. 7 Arrestado por echar pegamento en las cerraduras de siete peluquerías de Alcantarilla para que no pudieran abrir
  8. 8

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  9. 9 Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana
  10. 10

    Dos de cada tres desahucios en la Región de Murcia derivan de impagos del alquiler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La llegada de turistas extranjeros roza el récord en la Región de Murcia en los 9 primeros meses

La llegada de turistas extranjeros roza el récord en la Región de Murcia en los 9 primeros meses