Francisco Lucas se dirige a Fernando López Miras, que sonríe, durante un cara a cara entre ambos en la Asamblea en 2023. Antonio Gil / AGM

La llegada de Francisco Lucas lleva a PP y PSOE a su etapa de mayor distanciamiento

El actual líder del PSRM es el que más irrita a los populares, que critican su estilo bronco y su presunto uso partidista de la Delegación

David Gómez

David Gómez

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:00

Rafael González Tovar, Diego Conesa, José Vélez y Francisco Lucas. Son los secretarios generales del PSRM con los que ha coincidido Fernando López Miras desde ... que asumió en abril de 2017 la presidencia de la Comunidad. Con ninguno de ellos tuvo una relación fluida que se tradujera en acuerdos políticos en defensa de los intereses de la Región, y con todos mantuvo duros enfrentamientos dialécticos. Pero es con el último, con Francisco Lucas, con quien tiene mayor tensión y distanciamiento.

