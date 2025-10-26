La llegada de Francisco Lucas lleva a PP y PSOE a su etapa de mayor distanciamiento

Rafael González Tovar, Diego Conesa, José Vélez y Francisco Lucas. Son los secretarios generales del PSRM con los que ha coincidido Fernando López Miras desde ... que asumió en abril de 2017 la presidencia de la Comunidad. Con ninguno de ellos tuvo una relación fluida que se tradujera en acuerdos políticos en defensa de los intereses de la Región, y con todos mantuvo duros enfrentamientos dialécticos. Pero es con el último, con Francisco Lucas, con quien tiene mayor tensión y distanciamiento.

López Miras y el PP en general tienen al actual secretario general del PSRM y delegado del Gobierno por un político camorrista e irrespetuoso, perteneciente a una generación de jóvenes dirigentes socialistas dados a la bronca, entre los que también incluyen al diputado autonómico Miguel Ortega y al que fuera secretario de Organización, Jordi Arce.

El recuerdo que los populares guardan de los años de Francisco Lucas en la Asamblea Regional -donde fue portavoz suplente con Diego Conesa y titular tras la marcha de este- es el de un diputado faltón, tanto en sus intervenciones parlamentarias como en sus declaraciones públicas. Cabe destacar que el jefe del Ejecutivo regional lo llevó a los tribunales por llamarlo «capo de una banda de mafiosos», aunque la demanda fue finalmente desestimada. Tampoco hay que olvidar que fue quien registró, junto al entonces diputado de Ciudadanos Juan José Molina, la moción de censura de 2021.

Esta concepción previa de Lucas como político agresivo se ha acrecentado en el PP desde que fue designado delegado del Gobierno en la Región por el Consejo de Ministros. Los populares piensan que el fin de este nombramiento no solo era propiciar al secretario general del PSRM una plataforma para lanzar su imagen pública, sino también para hacer oposición al Ejecutivo regional desde las instituciones.

«Confrontar y polarizar»

En ese sentido, la opinión del PP la resumió muy bien el pasado jueves el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño. Preguntado por unas declaraciones de Lucas en las que aseguraba que todas las competencias sobre el Mar Menor correspondían a la Administración regional, el portavoz respondió lo siguiente: «Ya sabíamos de su inexperiencia, ya teníamos visos de su ineptitud, pero que el delegado de Pedro Sánchez en la Región sea capaz de decir, sin ningún tipo de rubor, que ni los ayuntamientos, ni la Demarcación de Costas, ni la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tienen ninguna competencia, aparte de ser una monumental mentira, es la constatación de que Sánchez ha puesto a Lucas para confrontar y para polarizar».

Estas palabras muestran, además de que los populares tampoco escatiman en ataques al adversario, que no se mueren de ganas de recibir a Lucas en San Esteban, como este reclama desde que tomó posesión. Hubo un amago de cumbre entre presidente y delegado a mediados de septiembre, que finalmente no se pudo celebrar por cuestiones de agenda de este último. Fuentes del PSRM aseguran que desde Delegación del Gobierno se ofrecieron al Ejecutivo regional varias alternativas, sin haber recibido aún respuesta.

«Nerviosismo» popular

El equipo de Lucas niega que se corresponda con la realidad la fama de político bronco e irrespetuoso que el PP traslada del delegado. Y se remiten a los propios hechos: «Tras ser elegido secretario general, ofreció a López Miras un acuerdo sin líneas rojas para los Presupuestos de 2025, pero este prefirió abrazarse al discurso de odio de Vox. Desde que es delegado, no ha dejado de realizar llamamientos a la colaboración institucional con la Comunidad, pero Miras prefiere confrontar con el Gobierno de España», afirman fuentes del PSRM.

Desde Princesa apuntan a un supuesto nerviosismo del presidente ante el empuje del líder socialista. «Hasta en momentos críticos como en la reciente dana, Miras estuvo más pendiente de invisibilizar el trabajo del delegado que de proteger a los ciudadanos», sentencian.

Así, no parece que se vaya a abrir una etapa de acuerdos entre los dos grandes partidos regionales. Para pesar de muchos ciudadanos deseosos de consensos entre ambos. Una encuesta del Cemop publicada en junio reflejó que un 47,6% de encuestados veía con buenos ojos un acuerdo un pacto presupuestario entre PP y PSOE.

Nuevo impulso comunicativo a la Comisión de Asistencia

Francisco Lucas Ayala se está mostrando en estos dos meses como un delegado del Gobierno atípico. Desde que aterrizó en Teniente Flomesta, el dirigente socialista ha impregnado al cargo de un perfil muy político, entrando directamente al choque con Vox por los menores extranjeros no acompañados y con una presencia mediática que no se veía desde los tiempos de Rafael González Tovar.

Además, Lucas sorprendió esta última semana con la convocatoria de la Comisión de Asistencia al Delegado del Gobierno. Un órgano que siempre ha existido, regulado por el artículo 79 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y que se convocaba con frecuencia -la última, el 23 de octubre de 2024, bajo la presidencia por Mariola Guevara-, pero a la que no se daba relevancia pública.

Según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la comisión está presidida por el delegado del Gobierno e integrada por la persona que se encuentre al frente de la Secretaría General de la Delegación y los titulares de los órganos y servicios territoriales. Entre sus funciones se encuentran coordinar las actuaciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales fijados por el Ejecutivo central a los servicios territoriales; homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en su ámbito territorial, a través del establecimiento de criterios comunes de actuación compatibles con las instrucciones y objetivos de los departamentos ministeriales; y asesorar al delegado en la elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de los recursos.

¿Gobierno en la sombra?

No obstante, fuentes del PSRM aseguran que esta Comisión de Asistencia no es el 'Gobierno en la sombra' que prometió establecer Francisco Lucas en la campaña de las primarias para la secretaría general del PSRM, en las que se enfrentó a Diego Conesa. La constitución de este último aún no se ha abordado. En el último Comité Regional, el líder socialista creó el Consejo Asesor de Igualdad, otro de sus compromisos de las primarias, presidido por Elena Casado.