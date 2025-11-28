Liwe espera que los acreedores acepten su plan de quita del 49% de la deuda o emitir préstamos participativos para ser viable

La compañía Liwe Española, con sede en Puente Tocinos (Murcia), propietaria de la marca de moda Inside, confía en que sus acreedores acepten su plan ... de reestructuración aprobado esta semana por los accionistas y presentada ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Murcia, que es el primero que tiene que pronunciarse sobre el mismo. Un marco diseñado específicamente para garantizar la viabilidad del negocio y que las entidades financieras recuperen su deuda en las mejores condiciones, pudiendo alcanzar hasta el 100%. Para ello se plantean dos opciones: una quita del 49% o la conversión en préstamos participativos.

La propuesta cuenta con el respaldo explícito de CaixaBank, principal acreedor, que ostenta más del 40% de los 65 millones de euros de la deuda financiera de la empresa, además de apoyarse en el plan de viabilidad elaborado por la propia sociedad y por Álvarez & Marsal, asesor financiero de las entidades. Un 'pool' bancario donde participan también BBVA y Santander, entre una quincena de firmas. Y es que la solución puesta sobre la mesa ha sido concebida para maximizar la recuperación del crédito bancario y asegurar la continuidad futura del negocio, reforzando la estabilidad financiera societaria y afianzando su posición competitiva tras un año de profunda reestructuración, tal como aseguran desde la mercantil propiedad de la familia Pardo.

El mecanismo ofrecido asegura que, en todos los escenarios, la banca queda protegida y con capacidad real de cobro, al tiempo que se refuerza la solvencia de la compañía. Porque los préstamos participativos computarán como patrimonio neto, mejorando los niveles de solvencia y facilitando la viabilidad futura del proyecto, hacen hincapié en la empresa. De hecho, su amortización está prevista en un único pago, junto con los intereses devengados, el 31 de enero de 2033.

Y es que con la opción de la quita ofertada, el 51% restante queda garantizado dentro de un plan de pagos que se iniciaría en 2027, permitiendo que la compañía mantenga su liquidez operativa e impulse su recuperación, tras haber ejecutado ya una profunda reorganización y situarse hoy en una posición claramente más sólida que hace un año. De igual forma que con el préstamo participativo, las entidades pueden recuperar hasta el 100% de su deuda, ya que este instrumento permite el pago íntegro del principal y los intereses a su vencimiento.

Desde Liwe se muestran convencidos de que el visto bueno del juzgado tras la aprobación del plan de reestructuración en la junta de accionistas el pasado martes 25 conseguirá evitar un concurso de acreedores que sería mucho más perjudicial para la banca y para el millar de empleados de la empresa. Hay que tener en cuenta que a lo largo del último año, la compañía textil ha llevado a cabo una reorganización profunda de su estructura. Así, durante este periodo han completado la salida del mercado italiano y han avanzado en la reestructuración del parque de tiendas, con el fin de concentrar los recursos en los mercados y ubicaciones con mayor potencial.

Igualmente, se inició un ERE que contemplaba una reducción del 29% del personal adscrito a los servicios centrales, una medida difícil pero necesaria para reforzar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. A mitad de este ejercicio 2025, se computaba fondo de maniobra negativo de 40,2 millones de euros. Por otra parte, la actividad logística y comercial sigue avanzando con normalidad en la mercantil. De hecho, sus tiendas ya disponen de la colección completa para la campaña de Navidad, la producción de la temporada de verano avanza según lo previsto y el equipo de diseño trabaja en la colección otoño-invierno 2026-2027.