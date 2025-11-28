La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Unos clientes en la entrada a una tienda de Inside. LV

Liwe espera que los acreedores acepten su plan de quita del 49% de la deuda o emitir préstamos participativos para ser viable

La empresa textil de Murcia, propietaria de la marca Inside, ofrece a la banca una reestructuración para recuperar hasta el 100%, lo que evitaría el concurso de acreedores y avanzar hacia recuperación

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

La compañía Liwe Española, con sede en Puente Tocinos (Murcia), propietaria de la marca de moda Inside, confía en que sus acreedores acepten su plan ... de reestructuración aprobado esta semana por los accionistas y presentada ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Murcia, que es el primero que tiene que pronunciarse sobre el mismo. Un marco diseñado específicamente para garantizar la viabilidad del negocio y que las entidades financieras recuperen su deuda en las mejores condiciones, pudiendo alcanzar hasta el 100%. Para ello se plantean dos opciones: una quita del 49% o la conversión en préstamos participativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

