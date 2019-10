«La literatura clásica debe evolucionar hacia lo que la sociedad demanda» Félix 'PérGar', con su último poemario. / V. VICÉNS / AGM Félix 'PérGar' es poeta y autor de la obra 'Thalassophobia' MARIELA FASOLI Martes, 15 octubre 2019, 08:32

Félix 'PérGar' (Molina de Segura, 1993) es un joven poeta. Su última obra es 'Thalassophobia'. En su presentación, el autor destaca que «nací junto a mi hermano gemelo Antonio y mi hermana melliza Ángela Ahinoa. Estoy demasiado orgulloso de ellos y no cambiaba mi infancia por ningún otro sueño. Junto a mi hermano he sido la persona más feliz del mundo».

-¿Por qué 'PérGar'?

-El apodo PérGar es demasiado fácil: los tres primeros lexemas de mis apellidos (Pérez García), por eso de no dejar a mi madre fuera del sueño que precede a exponer mis sentimientos.

-¿De qué trata 'Me muero por verte sonreír'?

-Mi primer libro fue un error, como la mayoría de los autores dirían de su bautismo; un error necesario que me aportó unas personas que, actualmente y en un 'para siempre', me 'tatuaron' el verbo amar en el apartado de la amistad: Yolanda Alfaro, Ignacio Martín Lerma, Christian Nieto, Christian Wise, Miguel Ángel Delgado y mi editor, Israel Merino. Todos estos 'abrazos' son consecuencias de un error que amo con todo mi ser a la vez que detesto al leerlo. 'Me muero por verte sonreír' era y es una autocrítica hacia mi manera de ver una relación.

-¿Y 'Thalassophobia'?

-Al cabo del tiempo la vida me puso en el lugar que nadie merece: perdí un amigo de la infancia y mi hermano resucitó en diecisiete días sin luz, un coma que me desangraba. De ahí nació 'Thalassophobia', un libro que esconde los miedos personales dentro de metáforas en cuatro capítulos donde el lector puede besar la muerte de la misma manera que ella nos besa a nosotros, un amor/miedo del que todos nos podemos acaecer . Desde aquí quiero pedir perdón a todos los lectores de 'Thalassophobia' por este beso ya mencionado, pero estoy demasiado orgulloso y enamorado de este poemario. Gracias a Israel por confiar en mí y sacar los sueños adelante.

-¿Cree que los jóvenes de su edad leen poesía?

-Los jóvenes solo consumen amor de muladar, versos poéticos que son juegos de palabras que siembran un pensar en ellos mismos. No es bueno, pero tampoco es malo. Supongo que es difícil llegar a los jóvenes por las tecnologías que tenemos entre las manos, pero hay un auge de los libros físicos que se eleva a consecuencia de los desamores, que cada vez vienen y van precozmente. Esto es bueno para los jóvenes y 'malo' para la literatura clásica, que tiene que saber avanzar y evolucionar hacia lo que la sociedad demanda. Solo eso. Si este tipo de lectura impone esta actualización de mercado lo veo bien, al fin y al cabo cada uno consume lo que siente.

-¿Cree que la inmediatez y la rapidez en la que vivimos inmersos ha mermado nuestra capacidad de observar detenidamente lo que nos rodea?

-No creo que nuestra capacidad de observación esté mermada, solo necesitamos levantar la cabeza y responder a nuestros estímulos. Buscar respuestas en cosas que normalmente se nos pasan por alto y que hacen que el mundo sea demasiado bello, como un atardecer que pasa tras un pestañeo con sueños en un horizonte. La gente se fija en eso en determinados momentos de su vida. Solo es el lugar preciso, el instante correcto .

-¿Qué poeta le gustaría ser?

-Supongo que Blas de Otero. Su hermano murió a los 13 años; experimentó la muerte en su hermano y sufrió una depresión. Esto hizo que pudiese plasmar toda la belleza y el horror que es vivir y sentir. Como diría Ignacio Martín Lerma: «No hay sentimiento más sentido que sentir que no se siente». Eso es Otero y lo que hizo su marea poética en mis adentros.