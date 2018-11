La CHS limpiará ramblas y hará nuevos drenajes para evitar más inundaciones Una de las numerosas plantaciones del Campo de Cartagena anegadas por la lluvia del fin de semana, con las hortalizas llenas de barro. / pablo sánchez / AGM El organismo de cuenca se propone deslindar la rambla de la Maraña y el PSOE anuncia que también se actuará en parcelas agrícolas MANUEL BUITRAGO y ALEXIA SALAS Miércoles, 21 noviembre 2018, 03:48

Mientras se evalúan los daños en los municipios del Mar Menor y en el Campo de Cartagena, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) informó ayer de que ha iniciado los estudios técnicos para recuperar la red de drenajes a las ramblas que desaguan al Mar Menor, sobre todo a la rambla del Albujón. Asimismo, el organismo de cuenca informó de que estudiará el deslinde de la rambla de la Maraña (en Torre Pacheco y Los Alcázares), que actualmente no pertenece al dominio público hidráulico, debido a su importancia en esta red de drenajes.

En el mismo sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Joaquín López, aseguró ayer que el Gobierno de España «tomará medidas urgentes para acabar con la presión permanente que sufren los ciudadanos de la zona por efectos de las lluvias». «La CHS controlará el restablecimiento de los cauces, ya que no se ha vigilado, y se comprobará quiénes han sido los responsables» de invadir el dominio público de las ramblas para desviar la llegada de las aguas según los intereses particulares.

Fincas y urbanizaciones

En el punto de mira de la Confederación, señaló el portavoz socialista, se situarán explotaciones o instalaciones agrícolas que hayan ocupado los cauces de manera irregular. También se buscará la invasión de urbanizaciones o cualquier construcción que haya servido de barrera al discurrir natural de las aguas con los efectos devastadores para los municipios costeros y para el Mar Menor, que se han repetido en los últimos días. López adelantó, además, que la CHS invertirá en infraestructuras y canalizaciones para aminorar el impacto negativo de las escorrentías. «Se van a hacer obras de urgencia con unos trámites administrativos de la manera más rápida posible».

El decano del Colegio de Arquitectos atribuye las avenidas a un urbanismo «del siglo pasado y obsoleto»

De forma inmediata, para evitar nuevas inundaciones en las próximas semanas, debido a que persiste la época de alto riesgo por lluvias, el diputado socialista señaló que la CHS «ha iniciado actuaciones como la limpieza de cauces, ya que cuenta con un plan con inversiones concretas para adecuar las ramblas». Estas actuaciones inmediatas de la CHS no están incluidas en el plan de 'vertido cero' al Mar Menor, aunque «redundarán en su beneficio», indicó López.

Pardo indica que la mitad de los municipios deben actualizar sus planes urbanísticos

Rafael Pardo, decano del Colegio de Arquitectos de la Región, atribuyó ayer las inundaciones a «un urbanismo obsoleto y del siglo pasado», al efecto barrera de algunas autovías e infraestructuras y a la falta de un drenaje adecuado. «El primer punto pasa por actuar sobre el territorio. Los campos de Cartagena y de Murcia vierten en gran medida hacia el Mar Menor y hay que intentar retener poco a poco ese agua para que no llegue a la laguna de forma incontrolable. Conviene tomar medidas en la agricultura para que los campos puedan contener esos caudales y drenarlos de forma más lenta», explicó Rafael Pardo

Mapa de zonas inundables

También propone mejorar las zonas de drenaje y desagüe en las autovías y carreteras que represan el agua. En cuanto al urbanismo, el decano de los arquitectos recuerda que existen mapas de zonas inundables elaborados y aprobados por las administraciones que tienen una gran precisión, por lo que no hay razón para que el planeamiento urbanístico de los municipios no se adecúe a estas directrices. «Muchos planes tienen más de 15 o 20 años de antigüedad y son del siglo pasado. Están pidiendo a gritos una revisión». Indicó que se van actualizando, pero más de la mitad de los municipios tienen un planeamiento obsoleto. «En general existe más preocupación por la sostenibilidad, el paisaje, los requerimientos medioambientales y el riesgo ante los episodios de lluvias», dijo, que debe tener reflejo en la ordenación urbanística. Consideró que todo tiene su ritmo y que un plan general de urbanismo no se cambia de la noche a la mañana, pero aconsejó a los ayuntamientos que se pongan manos a la obra para actualizar sus planeamientos.

A su juicio, el problema no está en las urbanizaciones enclavadas junto al Mar Menor, sino a la necesidad de planificar la demarcación hidrográfica para que el agua de la lluvia se retenga en origen, y que cuando se produzca una avalancha, esta discurra por donde deba hacerlo, sin provocar inundaciones que son evitables.