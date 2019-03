Los líderes murciano y manchego de Podemos se reúnen para fijar una postura común sobre agua José García Molina, María Giménez y Óscar Urralburu, este viernes en Murcia. / Podemos Óscar Urralburu y José García Molina participan en un debate monográfico en busca de propuestas para «cambiar las cosas a largo plazo», incluida la gestión del Trasvase y el modelo productivo, para lo que es necesario «conocer la información» EP Murcia Viernes, 1 marzo 2019, 18:22

Podemos celebra este viernes por la tarde en Murcia un debate monográfico sobre agua para alcanzar un modelo de gestión «integral y sostenible» de los recursos hídricos con «altura de miras y fraternidad» entre territorios. Todo ello, frente a los que plantean el debate en términos de «todo o nada» o de «trasvase sí o trasvase no» y que «no están afrontando el problema, sino haciendo otra cosa».

Así lo hicieron saber el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, y su homólogo en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, acompañados por la diputada regional, María Giménez, en una rueda de prensa en la que dieron conocer el contenido principal de este debate monográfico organizado por la formación morada en Murcia bajo el lema 'Camina Podemos'.

Este evento, que se enmarca en los foros temáticos desarrollados por la formación morada para preparar su programa electoral, tiene previsto reunir a representantes de diversos territorios y sectores que tienen algo que ver con la gestión del agua y su relación entre las diferentes cuencas con el fin de poner en común propuestas a este respecto.

«Vamos a escuchar todas las propuestas existentes en torno al agua, vamos a defender nuestras propuestas y necesitamos incorporar las distintas visiones que tienen los actores en la cuenca del Segura», según Giménez, quien señala que este debate «sincero, honesto y tranquilo» es la «mejor manera de hacer pedagogía» de cara a la población.

En el debate participarán representantes de la Fundación Nueva Cultura del Agua; el ex irector de la Agencia Europea del Medio Ambiente, Domingo Jiménez; el periodista de 'La Verdad', Manuel Buitrago; el representante del regadío tradicional, José Manuel López Grima; y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).

«Es fundamental trasladar a la sociedad la postura de Podemos en la Región de Murcia», según Giménez, quien cree que la formación morada tiene la propuesta «más honesta, más creíble y seria» en torno a la gestión del agua y «así se va a evidenciar» en la mesa política enmarcada en el debate, en la que participarán García Molina y Urralburu, candidatos a la Presidencia en sus respectivas comunidades.

Tanto García Molina como Urralburu van a evidenciar una «propuesta común» a este respecto. Además, la formación morada aprovechará este debate para avanzar el informe de la auditoría sobre la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Segura que ha encargado a expertos en economía agraria con el fin de que dictaminen si «el agua de la que disponemos es utilizada de forma eficiente».

Giménez explicó que «lo más sangrante» de esta auditoría es que, cuando los investigadores han acudido a los organismos que gestionan el agua, la información es «inexistente, desfasada o directamente no se la han dado». Remarcó que la solución para Podemos es «cambiar las cosas a largo plazo» pero, para eso, «tenemos que conocer la información».

Trasvase «necesario», pero con «alternativas»

En este sentido, Urralburu lamentó que la política del 'Agua para todos' «no ha servido y no ha traído ni una sola gota de agua más de la que viene a la Región desde hace 40 años a través del trasvase Tajo-Segura».

Quiso agradecer la «solidaridad» de Castilla-La Mancha durante estos 40 años de trasvase, una infraestructura «necesaria» para la Región de Murcia «hoy por hoy». Si bien, ha recordado que el cambio climático «es una realidad que afecta y provoca que el Tajo tenga cada vez menos agua en su cabecera porque no llueve».

A futuro, advirtió que la situación «no mejorará», ya que las predicciones «hablan de la reducción de hasta un 40% de los caudales disponibles en la península en las próximas décadas». A este respecto, Urralburu respaldó el trasvase Tajo-Segura pero «con alternativas, ya que tenemos que estar preparados para la de falta de agua y quien niegue que esto va a suceder, estará actuando con una tremenda irresponsabilidad política».

Asimismo, quiso dejar claro que «nuestro deber es presentar propuestas realistas y honestas con el sector agrario de cara al futuro». Por eso, cree que la Región de Murcia «debe transitar hacia un nuevo modelo agroindustrial que sea más sostenible». A su juicio, «esto hay que hacerlo con más desalación, con control del regadío ilegal, con reutilización, ahorro y con una transformación del secano, auténtica víctimas de la sequía».

El secretario general de Podemos incidió en que hablar de agua requiere «una visión de Estado» y remarca que, si en determinados periodos, Castilla-La Mancha y el trasvase «no nos ceden más agua, es porque no tienen».

«Cuando hay sequía, ambas cuencas se ven afectadas», subrayó el secretario general de Podemos Región de Murcia, quien remarca que la formación morada es «el único partido que tiene un discurso único de agua» y dice «lo mismo aquí que en Castilla-La Mancha. Somos diferentes a PSOE y PP que han alimentado la confrontación y que incluso viven de ella».

Gestión interal del agua

«Yo no me centraría solo en el trasvase, y creo que buena parte del problema de enfoque es que se ha pensado debido a intereses políticos que esto es una cuestión que tiene que ver solo con el Tajo-Segura», según García Molina, quien explica que Podemos habla de gestión integral del agua, lo que incluye también los acuíferos, las desaladoras o las aguas superficiales.

García Molina, que apuesta por hacer en primer lugar un «cómputo de verdad del agua que tenemos», entiende la indignación de los castellano manchegos que, donde antes se podían ir a bañar o a pescar, ahora «lo mismo sales con radiación de algún tipo». No obstante, también entiende que haya gente en Murcia o en Castilla-La Mancha que necesita que el agua «llegue» a sus territorios.

A su juicio, «no es un problema sobre si trasvase sí o trasvase no a secas, porque eso es reducir absolutamente el problema y hacerlo demasiado fácil, sino de cuánta agua, cuántos instrumentos y qué inversiones necesitamos para que esa gestión sea posible, eficaz y sostenible». Así, destaca que ya hay muchos estudios universitarios y científicos que apuntan a que «nos iría bastante mejor a todos con otros modelos de gestión».

Insistió en que quien plantea el problema en términos de «todo o nada, sí o no, o ahora o nunca, no está afrontando políticamente de verdad un problema, sino que está haciendo otra cosa». Así, apuesta por la «solidaridad y fraternidad», pero no solo en lo que respecta al agua, sino también en el resto de aspectos como, por ejemplo, la financiación autonómica.

Al ser preguntado por la forma en la que se conjuga este discurso con los recursos interpuestos por el Gobierno de Castilla-La Mancha del que es vicepresidente, García Molina recordó que se trata de un «cogobierno» conformado por dos partidos políticos que «comparten muchas de las cuestiones, otras las tienen que negociar, y algunas no las vamos a compartir nunca».

En este sentido, lamentó que quienes han gobernado en España «dicen una cosa cuando están en un territorio y cambian de discurso cuando están en el Gobierno central». Señaló que Podemos, con el debate monográfico de este viernes, pretende buscar una postura común para «decir lo mismo estemos donde estemos», lo que implica «cambios que no se hacen de un día para otro».

Puntualizó que «una cosa es hacer política y otra son las vías jurídicas para solucionar los problemas, que son perfectamente entendibles y democráticas». No obstante, Podemos apuesta por «otra forma de hacer las cosas que tiene que ver con la política de altura». En cuanto a los recursos, no ve «nada en contra» si el Gobierno los decide interponer, pero cree que «eso no va a ser la solución».