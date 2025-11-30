El liderazgo acuícola de España inspira a Europa y al mundo

EFQ Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:56 Compartir

España conmemora un sector acuícola ejemplar, innovador y orgulloso de su trayectoria. Este 30 de noviembre, Día de la Acuicultura, desde la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar) recuerda la posición del sector en el país como referente internacional, ya que se trata del primer productor acuícola de la Unión Europea, con más de 268.564 toneladas anuales y un valor en primera venta que supera los 856,5 millones de euros. Estas cifras le consolidan entre las grandes potencias europeas del sector y reflejan la madurez de un modelo con gran potencial aun por desarrollar.

Paso a paso y con una visión clara, el sector se ha convertido en una pieza clave para el futuro de la economía azul. Este avance ha sido posible gracias a los notables progresos en investigación, modernización tecnológica y diversificación de cultivos, unidos a la cooperación continua entre la administración pública, la comunidad científica, organizaciones no gubernamentales y las empresas productoras. Un esfuerzo conjunto que ha permitido que la acuicultura española sea hoy motivo de orgullo y un referente internacional.

El modelo de acuicultura española genera empleo cualificado, impulsa el desarrollo de zonas rurales y demuestra que es posible producir alimentos de forma eficiente, responsable y con una calidad reconocida. Gracias a este modo de desarrollarse, delegaciones de distintos países europeos han visitado durante este año regiones como Andalucía o Galicia para conocer de cerca las claves del éxito español. Hungría analiza cómo adaptar el modelo andaluz a su realidad, mientras que Serbia ha encontrado en Galicia un ejemplo para modernizar su propio sector. Porque España no solo produce: inspira, comparte y lidera.

«Este Día de la Acuicultura es la ocasión perfecta para reconocer públicamente el compromiso, la dedicación y la innovación de nuestros acuicultores. Cada día demuestran que es posible combinar excelencia productiva, cuidado del medio ambiente y bienestar de los peces, convirtiendo a la acuicultura española en un modelo de referencia internacional. Es un momento para celebrar todos estos logros y mirar al futuro con ilusión y confianza», indica el gerente de Apromar, Javier Ojeda.

La Región, segunda en producción de peces

Coincidiendo con el Día de la Acuicultura, Apromar ha publicado su Informe Anual 2025, el documento de referencia que recoge los datos más relevantes del sector acuícola en España. Al igual que en la edición anterior, este nuevo informe ofrece una visión rigurosa y actualizada sobre producción, empleo, consumo, innovación y tendencias de futuro, consolidándose como una herramienta esencial para comprender la evolución de la acuicultura española y su aportación a la economía azul. Su publicación refuerza el compromiso del sector con la transparencia, la información veraz y la mejora continua.

Entre los datos que muestra este documento, está el aumento de la utilización de pienso en 2024 hasta las 162.400 t, que 'representa una estabilización del consumo tras el descenso observado en 2022', indica. El 86,8%, 140.900 t, fue administrado a especies marinas: lubina, corvina, rodaballo, dorada, anguila y lenguado, principalmente. El 13,2%, 21.500 t restante, fue destinado a especies continentales como trucha y esturión. Al analizar la producción de peces por comunidades, la Región de Murcia estaría tras la Comunidad Valenciana con 14.001 t.

Desde 2022, Apromar ha invitado a trabajar de forma conjunta a empresas, agentes de la administración, científicos y profesionales de las organizaciones que velan por el bienestar animal, para desarrollar una serie de guías con las mejores prácticas disponibles. En este sentido, ya se han desarrollado una guía general, otra para dorada, lubina y trucha arcoíris, y este año se presenta la nueva guía sobre el bienestar del rodaballo de acuicultura española, lanzada por la Asociación, que recoge, de forma práctica y basada en la evidencia científica, los elementos esenciales para asegurar el bienestar de los rodaballos a lo largo de todo su ciclo de vida, lo que supone un paso más en el compromiso por una acuicultura responsable, basada en el conocimiento, la mejora continua y el bienestar animal.

Para el sector, el año 2030 se presenta como un horizonte decisivo. Coincide con los grandes objetivos fijados por la Unión Europea y por la Estrategia Española de Economía Azul, que reconocen a la acuicultura como una actividad esencial para asegurar el abastecimiento alimentario, proteger los ecosistemas naturales y consolidar el liderazgo tecnológico de nuestro país. Es una meta que impulsa al sector a seguir avanzando con ambición y visión de futuro.